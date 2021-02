Σάλος στη Βρετανία: Υποπλοίαρχος του Βασιλικού Ναυτικού γύριζε πορνό σε μυστική βάση πυρηνικών υποβρυχίων (pics)

Μεγάλη αναστάτωση στο Βασιλικό Ναυτικό της Βρετανίας έχει προκαλέσει μία νεαρή υποπλοίαρχος που φέρεται να γυρνούσε ερωτικά βίντεο σε μυστική βάση πυρηνικών υποβρυχίων.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η 29χρονη Claire Jenkins, γνωστή και με το «καλλιτεχνικό ψευδώνυμο» Cally Taylor, γυρνούσε μέχρι πρόσφατα πορνό στο Faslane, τη βάση πυρηνικών υποβρυχίων της Βρετανίας στο Clyde της Σκωτίας.

Μετά την επ’ αυτοφώρω σύλληψή της με τον εραστή της – επίσης μέλος του Βασιλικού Ναυτικού – , Liam Doddington, οι ανώτεροί της διενεργούν, τώρα, έρευνα για τα βίντεο, που πουλούσε η νεαρή υποπλοίαρχος στη σελίδα Only Fans.

Royal Navy lieutenant ‘is caught shooting X-rated videos with her leading seaman boyfriend at nuclear submarine base’ https://t.co/gZlxuBju9D