Όχι μια, όχι δυο, αλλά τρεις φορές έπρεπε να είναι πιο προσεκτική η ορκισμένη εχθρός του Ντόναλντ Τραμπ και Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι.

Την Πελόζι έβγαλε στα μανταλάκια το αγαπημένο κανάλι του Τραμπ, το FOX καθώς όχι μόνο επισκέφθηκε κομμωτήριο στο Σαν Φρανσίσκο που έπρεπε να είναι κλειστό, αλλά δεν φορούσε και μάσκα.

Τα κομμωτήρια στο Σαν Φρανσίσκο είναι κλειστά από τον Μάρτιο και μόλις χθες Τρίτη επετράπη να παρέχουν κάποιες υπηρεσίες αλλά σε εξωτερικούς χώρους.

Στο βίντεο, το οποίο τραβήχτηκε το απόγευμα της Δευτέρας, η Πελόζι είναι με τα μαλλιά της βρεγμένα και με την μάσκα της στο λαιμό αντί για το πρόσωπο παρά το γεγονός ότι κινείται πίσω από έναν κομμωτή που φοράει μάσκα.

Η ίδια μέσω εκπροσώπου της είπε ότι της είπαν από το κομμωτήριο ότι επιτρέπεται ένας πελάτης την φορά μέσα στην επιχείρηση και πως συμμορφώθηκε με όλα τα μέτρα.

Φυσικά ο Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία και έκανε retweet την ανάρτηση του FOX.

On the left: Nancy Pelosi today shaming Americans, saying "you must wear your mask."



On the right: Nancy Pelosi yesterday violating covid rules for salons and not wearing a mask. https://t.co/vUfa9fsCsT pic.twitter.com/aUveM3Fn9m