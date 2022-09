Δεν υπάρχει πλέον κανείς που να πιστεύει ότι ήταν τεχνικό το πρόβλημα που προκάλεσε την διαρροή στους αγωγούς Nord Stream στην Βαλτική αλλά όλοι είναι πεπεισμένοι ότι πρόκειται για σαμποτάζ. Και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ απέδωσε τις διαρροές στους αγωγούς Nord Stream σε πράξεις σαμποτάζ και δήλωσε ότι συζήτησε την προστασία των ζωτικής σημασίας υποδομών στις χώρες του ΝΑΤΟ με τον υπουργό Αμυνας της Δανίας Μόρτεν Μποντσκόφ.

«Συζητήσαμε το σαμποτάζ των αγωγών Nord Stream με τον υπουργό Αμυνας Μόρτεν Μποντσκόφ. Θίξαμε την προστασία των κρίσιμων υποδομών των χωρών του ΝΑΤΟ», έγραψε στο Twitter ο γγ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Discussed the sabotage on the #NorthStream pipelines with Defence Minister @mfMorten of our valued Ally #Denmark. We addressed the protection of critical infrastructure in #NATO countries. pic.twitter.com/GCRgVOTR2S