Εικόνες από τα σκληρά μέτρα για τον κορονοϊό στην Σανγκάη κάνουν τον γύρο του κόσμου εδώ και ημέρες, εγείροντας αμφιβολίες σχετικά με το πόσο αποτελεσματικό, αλλά και ανθρώπινο, είναι το αυστηρό lockdown που έχει επιβληθεί στην οικονομική πρωτεύουσα της Κίνας. Τις τελευταίες ώρες όμως ξεχωρίζουν αυτές, που δείχνουν να υψώνονται… φράχτες γύρω από πολυκατοικίες που βρίσκονται σε καραντίνα.

Οι Αρχές της Κίνας, σε μια προσπάθεια περιορισμού εξάπλωσης των κρουσμάτων κορονοϊού, έχει λάβει πολλά αμφιλεγόμενα μέτρα στην Σανγκάη. Πολίτες μένουν για μέρες – ακόμα και χωρίς φάρμακα και τροφή – σε καραντίνα μέσα στα σπίτια τους, παιδιά χωρίζονται από τους γονείς τους, οι Αρχές κυκλοφορούν στους δρόμους και κυνηγούν με… δαγκάνες τους πολίτες. Πλέον όμως – όπως φαίνεται από βίντεο και φωτογραφίες στα social media – έξω από εξώπορτες κτιρίων, στα οποία έχουν εντοπιστεί κρούσματα κορονοϊού, πλέον στήνονται… φράχτες!

Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι αυτοί οι φράχτες τοποθετούνται γύρω από συγκροτήματα που έχουν χαρακτηριστεί «σφραγισμένες περιοχές», σε κτίρια όπου τουλάχιστον ένα (!) άτομο βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό. Εικόνες με εργάτες να «σφραγίζουν» πολυκατοικίες στην Σανγκάη συνεχώς πληθαίνουν στα social media, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν ανοιχτά την αποστροφή τους για αυτές τις εικόνες.

China’s zero Covid policy is turning to a final solution in Shanghai: people are fully fenced thus way in their buildings as long as there’s a positive case. A strategy to suffocate the virus becomes a scheme of house imprisonment, and letting people die. @StevenCNN @amyyqin pic.twitter.com/aiI550MkRo ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ April 24, 2022

1. Shanghai authorities have reportedly sealed up residential buildings and closed off streets with 2 metre-tall green fencing in the city.



This prompted fresh complaints online, which pointed out the potential fire hazard of having sole entrances blocked off.



📸: Social media https://t.co/shrIcN9o1C pic.twitter.com/LSdttUQewS — BFM News (@NewsBFM) April 24, 2022

«Αυτό είναι μεγάλη ασέβεια προς τα δικαιώματα των ανθρώπων μέσα, η χρήση μεταλλικών φραγμάτων για να τους περικλείουν σαν οικόσιτα ζώα», αναφέρει κάποιος χρήστης στα social media. «Θα φοβηθεί ο ιός αυτούς τους φράχτες, ας περιμένουμε να δούμε», γράφει άλλος πολίτης στην Σανγκάη.

Images of workers clad in white hazmat suits sealing entrances of housing blocks and even closing off entire streets with roughly 2m-tall green fencing went viral on social media on Saturday, prompting questions and complaints from residents.https://t.co/UGwRJnZ1hL — @alecolarizi (@AleColarizi) April 24, 2022

Residents being physically sealed inside buildings in my compound. This is outrageously irresponsible and completely unnecessary. #rapeofshanghai #上海强奸 pic.twitter.com/TmeA4hb0ru — Cameron Wilson 韦侃仑 (@CameronWEF) April 23, 2022

Life on the first day of ‘hard quarantine’ in Pudong, Shanghai: pandemic control workers outside the fence conduct PCR tests on residents inside the fence.



6/n pic.twitter.com/hosvm8EtL5 — Byron Wan (@Byron_Wan) April 24, 2022

Παρά τα σκληρά μέτρα που έχουν επιβάλλει οι Αρχές της Κίνας, τα κρούσματα κορονοϊού στην Σανγκάη εξακολουθούν να κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα. Το προηγούμενο 24ωρο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 39 πολίτες έχασαν την ζωή τους από κορονοϊό, ενώ εντοπίστηκαν 22.000 κρούσματα. Συνολικά, από τις αρχές Μαρτίου, στο μεγαλύτερο κινεζικό αστικό κέντρο έχουν επιβεβαιωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο μολύνσεις.

Ξεχειλίζουν από οργή οι πολίτες

Η οργή του κόσμου ξεχειλίζει…Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media δείχνουν κατοίκους να φωνάζουν από τα μπαλκόνια στους εργάτες που προσπαθούσαν να στήσουν φράχτη πριν υποχωρήσουν και τον αφαιρέσουν. Άλλο βίντεο καταγράφει οργισμένους ανθρώπους να γκρεμίζουν φράχτες. Σε ένα άλλο βίντεο σημειώνονται συγκρούσεις μεταξύ πολιτών και των υγειονομικών Αρχών.

Significant amount of fence building yesterday in Shanghai. Here is the reaction at one building in the FFC area. Apparently they did pause the fence building. It reminds us that you sometimes need to make a lot of noise if you want to get your way in China. pic.twitter.com/56oJW1WX8j — Adam Sobieski (@KhanSubikai) April 24, 2022

https://t.co/1VPiBY9l8g

Angry Shanghai citizens have torn down a fence to prevent them from leaving the building. After 3 hours this tweet already had over 600 likes.#ShanghaiLockdown #shanghai2022 — Shanghai Lockdown 2022 (@2022_Lockdown) April 23, 2022

In #Shanghai, Covid volunteers brutally beat up starving civilians they are supposed to console through their difficult time. They believe privilege of suppression comes with a PPE suit. pic.twitter.com/iODbaXKW6w — Northrop Gundam (@GundamNorthrop) April 18, 2022