Η κυβέρνηση της Τσεχίας γνωστοποίησε με μήνυμά της στο Twitter σήμερα ότι θα κηρύξει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τη χώρα από την προσεχή Δευτέρα.

Κι αυτό για να περιοριστεί στην Τσεχία η συμμετοχή στις δημόσιες εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις στο πλαίσιο της μάχης εναντίον της COVID-19.

The #Czech government plans to declare a state of emergency from Monday, allowing it to put stricter limits on public gatherings and shut #schools to stop the spread of the new #coronavirus from overwhelming the health system.#COVID19https://t.co/vPZSIQdJzx