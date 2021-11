Σεισμός σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/11) στην δυτική Τουρκία, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ, όπως αναφέρει το EMSC, σημειώθηκε 55 χιλιόμετρα από την πόλη Adapazarı, με το εστιακό βάθος να εντοπίζεται στα 2 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση – σύμφωνα με πληροφορίες – έγινε αισθητός και στην Κωνσταντινούπολη, η οποία βρίσκεται σχεδόν 200 χιλιόμετρα από την πόλη Adapazarı.

M5.0 #earthquake (#deprem) strikes 53 km E of #Adapazarı (#Turkey) 17 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/FzzCP5TM4y