Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Τσουνάμι έφτασε στις ακτές

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ιαπωνία την Πέμπτη (8.8.2024) και άμεσα εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Λίγα λεπτά μετά η ένταση του σεισμού αναθεωρήθηκε προς τα πάνω.

Άμεσα εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι που δυνητικά θα μπορούσε να φτάσει το ένα μέτρο. Λίγη ώρα πριν τις 5 το απόγευμα (ώρα Ιαπωνίας) τσουνάμι περίπου 20 εκατοστών έφθασε τις ακτές της περιφέρειας Μιγιαζάκι της νότιας Ιαπωνίας, μετέδωσε το δίκτυο NHK της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, έπειτα από τον ισχυρό σεισμό.

Δεν έχουν διαπιστωθεί ανωμαλίες στην λειτουργία του πυρηνικού σταθμού Σεντάι της περιφέρειας Καγκοσίμα. Η λειτουργία του συνεχίζεται κανονικά, μετέδωσε το NHK.

Η εταιρεία JR Kyushu διέκοψε την λειτουργία των τρένων υψηλής ταχύτητας μετά τον σεισμό, μετέδωσε το πρακτορείο KYODO.

Σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,1 βαθμών.

A magnitude 7.1 earthquake took place in Japan. pic.twitter.com/4hLWbVvdzq

Η προειδοποίηση για τσουνάμι αφορά σε περιοχές των νησιών Κιούσου και Σικόκου, μετέδωσε το δίκτυο NHK της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

A very powerful magnitude 7.1 earthquake hit 19 km South South East of #Miyazaki, #Japan 🇯🇵



▪︎ 8 August 2024 ▪︎



The rarthquake had a very shallow depth of 8.8 km.#Japan #earthquake #JapanEarthquake#earthquake #japan #earthquakes #tsunami #sea pic.twitter.com/EsATUKm4qR