Ισχυρότατος σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών συγκλόνισε το Περού. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για τυχόν θύματα.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, ο σεισμός που έπληξε το Περού είναι της τάξης των 7.2 R, ενώ άλλα σεισμολογικά κέντρα δίνουν μεγέθη 6,9 ή 7 βαθμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τυχόν τραυματισμοί. Ο σεισμός έγινε στις 7:02 π.μ. (τοπική ώρα) με επίκεντρο 13 χιλιόμετρα ανατολικά – νοτιοανατολικά της πόλης Azangaro. Ήταν αρκετά βαθύς, καθώς το εστιακό του βάθος εντοπίζεται στα 200 χιλιόμετρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Powerful earthquake shakes southern Peru; no immediate reports of damage, AP reports.