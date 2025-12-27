Σεισμός 7 Ρίχτερ ταρακούνησε την Ταϊβάν – Δεν έχουν αναφερθεί νεκροί ή τραυματίες

Συναγερμός σήμανε σήμερα (27.12.2025) στην Ταϊβάν, αφού σημειώθηκε σεισμός 7 βαθμών περίπου 32 χιλιόμετρα ανοιχτά της παραθαλάσσιας πόλης Γιλάν.
Όπως ανακοίνωσε ο μετεωρολογικός οργανισμός της Ταϊβάν το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 73 χιλιόμετρα, ενώ ο σεισμός προκάλεσε δονήσεις και υλικές ζημιές σε κτίρια στην πρωτεύουσα Ταϊπέι.
M6.7 earthquake strikes off the coast of Yilan, Taiwan, at 23:05 local time, strongly felt across Yilan, Taipei, Banqiao and nearby areas, with reports of long shaking and swaying but no immediate major damage. #地震 #sismo #deprem pic.twitter.com/Q8yRTwQ65a— GeoTechWar (@geotechwar) December 27, 2025
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτίμηση των ζημιών ενώ δεν έχουν αναφερθεί νεκροί ή τραυματίες.
Interesting that this earthquake was so strong throughout much of Taiwan. Luckily so far it seems it was not strong enough to cause damage and injuries, but just enough shaking to scare millions of people this evening. pic.twitter.com/Dep5Crv5JN— Foreigners in Taiwan 外國人在台灣 (@foreignersinTW) December 27, 2025
Η Ταϊβάν βρίσκεται κοντά στην ένωση δύο τεκτονικών πλακών και είναι επιρρεπής σε σεισμούς.
MAJOR EARTHQUAKE UPDATE: A powerful magnitude 7.0 quake just struck off Taiwan’s east coast at 11:05 PM! Epicenter located 32.3km east of Yilan County at 72.8km depth. Tremors felt across Taiwan AND southern Japan’s islands. pic.twitter.com/n20g8M1eBy— TVBS World Taiwan (@tvbsworldtaiwan) December 27, 2025
Το 2016 σκοτώθηκαν περισσότεροι από 100 άνθρωποι από σεισμό που σημειώθηκε στη νότια Ταϊβάν, ενώ το 1999 σεισμός 7,3 βαθμών προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 2.000 ανθρώπων στη νήσο.