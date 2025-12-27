Κόσμος

Σεισμός 7 Ρίχτερ ταρακούνησε την Ταϊβάν – Δεν έχουν αναφερθεί νεκροί ή τραυματίες

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτίμηση των ζημιών
Εργάτες σε σκαλωσιά μετά από σεισμό στην Ταϊβάν
EPA / DANIEL CENG / File Photo

Συναγερμός σήμανε σήμερα (27.12.2025) στην Ταϊβάν, αφού σημειώθηκε σεισμός 7 βαθμών περίπου 32 χιλιόμετρα ανοιχτά της παραθαλάσσιας πόλης Γιλάν.

Όπως ανακοίνωσε ο μετεωρολογικός οργανισμός της Ταϊβάν το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 73 χιλιόμετρα, ενώ ο σεισμός προκάλεσε δονήσεις και υλικές ζημιές σε κτίρια στην πρωτεύουσα Ταϊπέι.

 

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτίμηση των ζημιών ενώ δεν έχουν αναφερθεί νεκροί ή τραυματίες.

 

Η Ταϊβάν βρίσκεται κοντά στην ένωση δύο τεκτονικών πλακών και είναι επιρρεπής σε σεισμούς.

 

Το 2016 σκοτώθηκαν περισσότεροι από 100 άνθρωποι από σεισμό που σημειώθηκε στη νότια Ταϊβάν, ενώ το 1999 σεισμός 7,3 βαθμών προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 2.000 ανθρώπων στη νήσο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
183
133
110
92
66
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τραγωδία στις ΗΠΑ: 47χρονος δολοφόνησε την σύζυγό του, πυροβόλησε την κόρη του και αυτοκτόνησε – Τσακώθηκαν για το τηλεκοντρόλ
Ο άνδρας είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ όταν τσακώθηκε με τη σύζυγό του για την αλλαγή καναλιού στην τηλεόραση - Σκότωσε την 38χρονη, ενώ ευτυχώς τα τρία παιδιά γλίτωσαν από τα χειρότερα
Η οικογένεια του 47χρονου που σκότωσε την σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε
Ταϊλάνδη και Καμπότζη υπογράφουν νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για τον τερματισμό των συγκρούσεων στα σύνορά τους
Η συμφωνία προβλέπει επίσης ότι η Ταϊλάνδη, μετά την τήρηση της εκεχειρίας για 72 ώρες, θα επαναπατρίσει 18 καμποτζιανούς στρατιώτες που κρατούσε αιχμαλώτους από τις προηγούμενες συγκρούσεις τον Ιούλιο
Ο υπουργός Άμυνας της Καμπότζης Tea Seiha και ο υπουργός Άμυνας της Ταϊλάνδης Natthaphon Narkphanit ποζάρουν με έγγραφα κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης της Γενικής Επιτροπής Συνόρων (GBC) σε συνοριακό σημείο ελέγχου, στην επαρχία Chanthaburi
Newsit logo
Newsit logo