Σεισμός: Αυξάνονται συνεχώς οι νεκροί στη Σμύρνη – Πάνω από 700 τραυματίες (pics, video)

Μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε το μεσημέρι ανοιχτά της Σάμου, οι ζημιές είναι μεγάλες και στην Τουρκία και ειδικά στη Σμύρνη, όπου υπάρχουν καταρρεύσεις δεκάδων κτιρίων. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 709 έχουν τραυματιστεί.

Τουλάχιστον 170 μετασεισμοί, εκ των οποίων 21 άνω των 4 βαθμών, καταγράφηκαν μετά τον σεισμό, ανέφερε η AFAD.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται σε 17 κτίρια που κατέρρευσαν ή υπέστησαν σοβαρές καταστροφές στη Σμύρνη, επισήμανε η τουρκική αρχή διαχείρισης καταστροφών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος, Μουράτ Κουρούμ, οι αρχές στήνουν σκηνές συνολικής χωρητικότητας 2.000 ανθρώπων στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί οι μεγαλύτερες ζημιές.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, η σεισμική δόνηση διήρκησε τουλάχιστον 25-30 δευτερόλεπτα.

Σε επαρχίες της Σμύρνης, υπάρχουν συντρίμμια… παντού, έπειτα από τις καταρεύσεις κτιρίων. Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες τους ακόμα και μετά τη δύση του ηλίου σε 17 κτίρια.

Δείτε την στιγμή της κατάρρευσης ολόκληρης πολυκατοικίας:

BREAKING – Buildings collapsing in #Izmir (Turkey) after a powerful earthquake in #Samos, Greece. pic.twitter.com/op9Zgw9h7R