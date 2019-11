Είκοσι ένας οι νεκροί. Είκοσι μία ψυχές χάθηκαν για πάντα, όταν ο μεγάλος σεισμός στην Αλβανία, μεγέθους 6,4 Ρίχτερ “χτύπησε” τα ξημερώματα της Τρίτης, 26.11.2019… Ήταν η ισχυρότερη σεισμική δόνηση που έχει σημειωθεί στη χώρα εδώ και δεκαετίες.

Τα περισσότερα θύματα σκοτώθηκαν στο Δυρράχιο και στην κοινότητα Θουμάνι, στα βόρεια των Τιράνων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας, περίπου 600 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Πολυκατοικίες κατέρρευσαν. Σπίτια ολόκληρα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Εκτός από τους νεκρούς, δεκάδες εγκλωβισμένοι, άγνωστο πόσοι οι αγνοούμενοι, εκατοντάδες τραυματίες και μια χώρα ρημαγμένη…

Με μια λέξη: Τραγωδία.

Drone view in one of the most damaged parts of the earthquake in Thumanë, Albania 💔🇦🇱 #Albania #earthquake pic.twitter.com/IAXAs4wcwz

Η μάχη είναι ολονύχτια. Ο στρατός έχει στήσει σκηνές καθώς οι κάτοικοι δεν επιστρέφουν στα σπίτια τους, ενώ ομάδες της ΕΜΑΚ αναχώρησαν άμεσα από την Ελλάδα για να συνδράμουν το έργο των Αλβανικών Αρχών, μπαίνοντας με αυταπάρνηση στην “μάχη” από την πρώτη στιγμή που έφτασαν…

Οι διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο, μήπως και καταφέρουν να σώσουν ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια…

Οι εικόνες που αφήνει πίσω ο σεισμός στην Αλβανία συγκλονίζουν. Διασώσεις ανθρώπων και κλάματα από την τεράστια συγκίνηση, μαρτυρίες που αποτελούν γροθιά στο στομάχι, εικόνες από ένα εγκλωβισμένο παιδί που κλαίει από τον πόνο, ενώ μόλις έχει χάσει την γιαγιά του, η οποία έδωσε την ζωή της για να σώσει την δική του…

Στο Θουμάνι, η Μαριάνα Γκιόκα, 48 ετών, κοιμόταν στο διαμέρισμά της στον τέταρτο όροφο μιας πενταόροφης πολυκατοικίας, όταν τα πάντα άρχισαν να τρέμουν. “Το ταβάνι έπεσε στο κεφάλι μας και δεν ξέρω πώς γλιτώσαμε. Μας βοήθησε ο Θεός”, είπε η γυναίκα. Στο σπίτι την ώρα που “χτύπησε” ο σεισμός στην Αλβανία, βρίσκονταν τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και η τρίχρονη ανιψιά της.

Δεκατρία πτώματα έχουν ανασυρθεί από τα ερείπια κτιρίων στο Δυρράχιο, ενώ 44 άνθρωποι εντοπίστηκαν ζωντανοί και διασώθηκαν.

Μια 30χρονη γυναίκα παρέμεινε θαμμένη στα συντρίμμια επί 14 ώρες και ανασύρθηκε ζωντανή. Δύο ώρες νωρίτερα όμως οι διασώστες είχαν βγάλει νεκρή την 8χρονη κόρη της.

Στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Δυρραχίου έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες άνθρωποι προκειμένου να περάσουν εκεί τη νύχτα. “Φοβόμαστε να γυρίσουμε στο διαμέρισμα. Υπάρχουν παντού ρωγμές και φοβόμαστε ότι θα έχουμε τη μοίρα των ανθρώπων στο Θουμάνι”, είπε μια γυναίκα, η Μπουκούρι Μορίνα, που πήγε στο γήπεδο με τη 10μελή οικογένειά της.

Στο Θουμάνι επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων μια μητέρα με τον γιο της, βρέθηκαν νεκροί στα συντρίμμια πολυκατοικιών. Πυροσβέστες, αστυνομικοί και απλοί πολίτες ψάχνουν στα ερείπια, προσπαθώντας να απομακρύνουν τα τούβλα, τα καλώδια και τα τσιμέντα ακόμη και με γυμνά χέρια.

Δύο άνθρωποι που ανασύρθηκαν ζωντανοί στο Θουμάνι τέσσερις ώρες μετά τον σεισμό νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τους γιατρούς.

“Τα πάντα στο σπίτι έπεφταν”, είπε ο Ρεφίκ, που ζει στον έκτο όροφο, στα Τίρανα. “Ξυπνήσαμε από τους προηγούμενους σεισμούς”, είπε αναφερόμενος στις δονήσεις που είχαν σημειωθεί περίπου μία ώρα πριν από τον κύριο σεισμό.

Οι διασώστες είπαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι μεταξύ των θυμάτων είναι και μια ηλικιωμένη γυναίκα που έσωσε τον εγγονό της καλύπτοντάς τον με το σώμα της. Είναι η γυναίκα που αναφέραμε στην αρχή του κειμένου…

Εν τω μεταξύ, συγκινητική είναι η αλληλεγγύη κοντινών -και όχι μόνο- χωρών προς την γειτονική Αλβανία, με αλλεπάλληλες δράσεις τόσο σε υλικά αγαθά όσο και σε έμψυχο δυναμικό, για να ανακουφιστούν οι πληγέντες…

Impressive solidarity from Tirana's citizens at the National Theatre Square: collecting food, clothes and blankets for the affected by the #earthquake in Durres, Thumane and Manez #Albania pic.twitter.com/jkL1m98zGy

— Celik Rruplli (@Celikso) November 26, 2019