Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,6 βαθμών Ρίχτερ που έπληξε σήμερα (11.9.2022) την ανατολική Παπούα-Νέα Γουινέα και προκάλεσε σοβαρές ζημιές και πολλούς τραυματίες. Πλέον, ανέρχονται στους 5 ενώ οι ζημιές που έχουν προκληθεί είναι σοβαρές και έχουν καταμετρηθεί πολλοί τραυματίες.

Αρχικά, έγινε λόγος για έναν νεκρό από τον φονικό σεισμό στην Παπούα-Νέα Γουινέα, όταν «άνοιξε η γη» στα δύο. Κάτι που επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο και η βουλευτής της χώρας, Κέσι Σαουάνγκ, η οποία αποκάλυψε ότι σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι σε ορεινά χωριά ενώ άλλοι τέσσερις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, επειδή προκλήθηκε κατολίσθηση του εδάφους με αποτέλεσμα να θαφτούν σπίτια κάτω από τα χώματα και να κοπεί στα δύο ένα χωριό.

Επίσης, οι υπεύθυνοι του ορυχείου Κοράνγκα ανακοίνωσαν ότι τρεις μεταλλωρύχοι σκοτώθηκαν, στη γειτονική πόλη Ουάου της χώρας.

Το πρόβλημα είναι ότι στην περιοχή δεν υπάρχουν πολλοί ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι και τα μέσα επικοινωνίας για αυτό και περιπλέκονται οι επιχειρήσεις διάσωσης.

Για τη διάσωση και μεταφορά ορισμένων τραυματιών μέσα από τη ζούγκλα έχουν επιστρατευτεί μικρές αεροπορικές εταιρείες και μέλη ιεραποστολών για τις αερομεταφορές τους.

#BREAKING : An earthquake of magnitude 7.6 shook northeastern Papua New Guinea, a day after series of tremors were felt in the region. #PapuaNuevaGuinea #earthquake #Papua_New_Guinea #tsunami pic.twitter.com/2u4zPC55xg

«Είναι πολύ δύσκολο το έδαφος, ο καιρός. Είναι πρόκληση» είπε ο Νέλι Πουμάλι, της εταιρείας Manolos Aviation, που μετέφερε έναν τραυματία και επιχειρούσε να επιστρέψει στο σημείο της καταστροφής.

Οι κάτοικοι πόλεων στη βόρεια Παπούα-Νέα Γουινέα, κοντά στο επίκεντρο της δόνησης, είπαν ότι από τους πρωινούς, ισχυρούς μετασεισμούς σκίστηκαν στα δύο δρόμοι και προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια.

#Update: Just in – Other video footage's captures the exact moment when the 7.7 #earthquake shook the region of Papua New Guinea. @sotiridi pic.twitter.com/WcZUMM8dn5