Σεισμός ΤΩΡΑ στην Κωνσταντινούπολη

Ισχυρός σεισμός 5,9 ρίχτερ συγκλόνισε την Κωνσταντινούπολη. Το σεισμολογικό κέντρο της Κωνσταντινούπολης Kandili δίνει μικρότερο μέγεθος 5,7 ρίχτερ.

Παρόλα αυτά ο σεισμός που σύμφωνα με μαρτυρίες είχε διάρκεια πάνω από 15 δευτερόλεπτα προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην πόλη των εκατομμυρίων κατοίκων με πολλούς να έχουν βγει στους δρόμους πανικόβλητοι.

Τα βίντεο που έχουν ανέβει ήδη στα social media δείχνουν την ένταση του σεισμού.

5.7 magnitude #earthquake in #Istanbul. People went out of bioldings to the streets, so far no details of damage #deprem pic.twitter.com/9NKwzscOEN

— Osama Bin Javaid (@osamabinjavaid) September 26, 2019