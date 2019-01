Σελήνη: Αλληλοφωτογραφήθηκαν στη “σκοτεινή” πλευρά του φεγγαριού! – Video

Ο λόγος για την άκατο Chang’e-4 και το ρόβερ της Yutu 2 που αλληλοφωτογραφήθηκαν στη Σελήνη, όπως ανακοίνωσε η Κινεζική Διαστημική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με το BBC, που επικαλείται το Πεκίνο, τόσο η άκατος όσο και το μικρό ρόβερ βρίσκονται σε καλή κατάσταση και δουλεύουν ομαλά.

Το ρόβερ μόλις “ξύπνησε” μετά από μία περίοδο αναμονής και σύντομα θα αρχίσει τις εξερευνήσεις με τα όργανά του.

Οι χειριστές από τη Γη τού είχαν δώσει εντολή να παραμείνει ανενεργό για μερικές ημέρες, επειδή ο Ήλιος βρισκόταν ακριβώς πάνω από το σημείο της προσελήνωσης και οι θερμοκρασίες αναμενόταν να φθάσουν τους 200 βαθμούς Κελσίου.

Οι Κινέζοι έδωσαν επίσης στη δημοσιότητα νέες πανοραμικές εικόνες από την περιοχή, καθώς και βίντεο από τη στιγμή της προσελήνωσης στον κρατήρα Φον Κάρμαν.

China releases panoramic photos of Moon’s far side taken by Chang’e-4 probe https://t.co/ag31YDwmRe via @YouTube

— Weird Identification (@fearoffreedom) January 11, 2019