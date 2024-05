Σενεγάλη: Boeing 737 βγήκε εκτός διαδρόμου μετά από πρόβλημα κατά την απογείωση – 11 τραυματίες

Δεν έχουν τέλος τα ατυχήματα με αεροπλάνα της Boeing, καθώς ένα 737 βγήκε από τον διάδρομο μετά από πρόβλημα κατά την απογείωση του στη Σενεγάλη.

Το Boeing 737 στη Σενεγάλη παρουσίασε πρόβλημα κατά την απογείωση με αποτέλεσμα να βγει εκτός διαδρόμου πριν να σταματήσει σε θάμνους με συνέπεια 11 άτομα να τραυματιστούν.

Το αεροσκάφος που ανήκει στην ιδιωτική εταιρεία Transair και εκτελούσε την πτήση Ντακάρ-Μπαμακό «βγήκε από τον διάδρομο κατά την απογείωση σήμερα 9 Μαΐου 2024 κατά την 01.00», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας που διευκρινίζει ότι «το αεροδρόμιο έκλεισε μέχρι να ληφθούν τα προβλεπόμενα μέτρα».

Πρόκειται για ένα Boeing 737 της εταιρείας Transair στο οποίο επέβαιναν συνολικά 78 άνθρωποι σύμφωνα Daily Mail.

Τα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media διακρίνονται ξεκάθαρα οι ζημιές στον αριστερό κινητήρα του αεροπλάνου.

Transair 737-300 substantially damaged after overrunning the runway while landing at Dakar Airport, Senegal. 73 passengers were able to evacuate with minor injuries. pic.twitter.com/s82XZ3hdkj