Τραγικός είναι ο απολογισμός ποδοπατήματος κατά τη διάρκεια εορταστικών εκδηλώσεων για το Χάλογουιν στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, Σεούλ.

Ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 59, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων YONHAP. Επίσης 150 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής ανέφερε 140 ασθενοφόρα έφτασαν στο σημείο για να δώσουν τις πρώτες βοήθειες σε τραυματίες.

truly the scariest halloween of my life—30 down, 400 rescue workers deployed. please avoid itaewon and stay safe. #이태원사고 pic.twitter.com/PC1GBJt7qk