Περίπου δυο χιλιάδες διαδηλωτές περικύκλωσαν το προεδρικό μέγαρο στο Βελιγράδι, τη στιγμή που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς έδινε συνέντευξη Τύπου, με αφορμή τα επεισόδια το βράδυ του Σαββάτου (16.03.2019) στη δημόσια τηλεόραση.

Ο Βούτσιτς καταδίκασε την εισβολή των διαδηλωτών στο κτίριο της τηλεόρασης και χαρακτήρισε «φασίστες και κλέφτες» τους ηγέτες της αντιπολίτευσης που έχουν –όπως είπε– την υποστήριξη της ηγεσίας των Αλβανών του Κοσόβου και την ανοχή των δυτικών χωρών.

Δήλωσε ότι δεν πρόκειται να συζητήσει με τους ηγέτες της αντιπολίτευσης και δεν θα ικανοποιήσει κανένα από τα αιτήματά τους, ακόμη και αν κατεβάσουν εκατό χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους.

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ο Βούτσιτς, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, λάμβανε συνεχώς σημειώματα από συνεργάτες του που τον ενημέρωναν για την κατάσταση που επικρατεί εκτός του προεδρικού μεγάρου. Κάθε φορά που ανακοίνωνε τι του μεταφέρουν οι συνεργάτες του, δήλωνε ότι δεν τους φοβάται και δεν θα υποχωρήσει. Ένα από τα μηνύματα, όπως ισχυρίστηκε, προέρχονταν από τους Σέρβους του Κοσόβου οι οποίοι εξέφραζαν την ετοιμότητά τους να έρθουν στο Βελιγράδι να τον υπερασπιστούν.

Οι ηγέτες της αντιπολίτευσης που βρίσκονται μπροστά από το προεδρικό μέγαρο δηλώνουν ότι οι διαδηλωτές θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό του κτηρίου για να αποτρέψουν την έξοδο του Βούτσιτς. Είναι αμφίβολο, ωστόσο, αν θα επιλέξει ο Βούτσιτς να βγει από την κεντρική είσοδο, μιας και, όπως είναι γνωστό, στο προεδρικό μέγαρο υπάρχει και υπόγεια σήραγγα που οδηγεί μακριά έξω από το κτήριο.

Οι διαδηλωτές είχαν καταφέρει να σπάσουν τον αστυνομικό φραγμό, και να αποκλείσουν τις εξόδους. Μάλιστα όπως αναφέρεται, χρησιμοποίησαν μέχρι και αλυσοπρίονο!

Riot police are barring the doors of the Serbian Presidency in Belgrade, where #1od5miliona anti-govt protesters are trying to enter the building. pic.twitter.com/7z1ntKwUut

— Balkan Insight (@BalkanInsight) 17 Μαρτίου 2019