Σερβία: Ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς εμπλέκεται στα «ανθρώπινα σαφάρι» του Σαράγεβο

Έρευνα στο Μιλάνο για τα «ανθρώπινα σαφάρι» της πολιορκίας του Σαράγεβο εμπλέκει πλούσιους ξένους τουρίστες και επαναφέρει τις υποψίες ότι ο Βούτσιτς βρέθηκε σε θέσεις Σέρβων ελεύθερων σκοπευτών
Ο Πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς
Ο Πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς / REUTERS / Zorana Jevtic

Πρόκειται για σκάνδαλο διεθνούς εμβέλειας: σύμφωνα με νέες αποκαλύψεις από την Ιταλία, ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς — στην εξουσία από το 2017 — κατηγορείται ότι συμμετείχε τη δεκαετία του 1990 στα «ανθρώπινα σαφάρι» κατά την πολιορκία του Σαράγεβο στη Βοσνία, στη διάρκεια του πολέμου της Γιουγκοσλαβίας, μεταδίδει η Daily Mail.

Κατά τη διάρκεια αυτών των «εκδρομών», ξένοι τουρίστες, οι οποίοι φέρονται να πλήρωναν έως και 100.000 ευρώ, οδηγούνταν στα υψώματα του Σαράγεβο για να πυροβολούν με ελεύθερο σκοπευτή κατοίκους — ακόμη και παιδιά. Πολλοί μάρτυρες, δημοσιογράφοι ερευνών και πρώην στρατιωτικοί υποστηρίζουν πλέον ότι ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, όχι μόνο ήταν παρών σε αυτές τις θέσεις στη Βοσνία, αλλά και ότι συμμετείχε στην οργάνωση της όλης επιχείρησης.

Οι καταγγελίες αυτές, που επί χρόνια θεωρούνταν απλές φήμες, βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο έρευνας από τους εισαγγελείς του Μιλάνου, οι οποίοι ερευνούν Ιταλούς τουρίστες που φέρονται να συμμετείχαν σε αυτές τις “ανθρωποκυνηγητικές αποστολές” κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Υποψίες για συμμετοχή του Βούτσιτς σε θέσεις ελεύθερων σκοπευτών

Ο Κροάτης δημοσιογράφος Ντομαγκόι Μαργκέτιτς, που απευθύνθηκε στους εισαγγελείς του Μιλάνου, υποστηρίζει ότι ο Βούτσιτς ήταν «εθελοντής» σε σερβική μονάδα που σταθμεύε στο εβραϊκό νεκροταφείο του Σαράγεβο — μία από τις κύριες θέσεις των Σέρβων ελεύθερων σκοπευτών κατά την πολιορκία. Βίντεο του 1993 τον δείχνει, σύμφωνα με τον ίδιο, να κρατά όπλο. Ο Βούτσιτς αρνείται και ισχυρίζεται ότι κρατούσε… ομπρέλα.

Ο δημοσιογράφος επικαλείται επίσης συνέντευξη του 1994, όπου ο Βούτσιτς φέρεται να δηλώνει ότι πήγε στο «σερβικό Σαράγεβο ως εθελοντής», θέση που επιβεβαιώνεται και από μαρτυρία του Βοϊσλάβ Σέσελι, ιδρυτή του Σερβικού Ριζοσπαστικού Κόμματος, στο ΔΠΔ για την πρώην Γιουγκοσλαβία το 2013.

Ο υπουργός Άμυνας της Βοσνίας, Ζουκάν Χελέζ, δηλώνει ότι μίλησε με τρεις πρώην μαχητές των σερβικών δυνάμεων: «Μου είπαν ότι ο Βούτσιτς πυροβολούσε πολίτες από το εβραϊκό νεκροταφείο.»

Μια πρακτική τόσο μακάβρια όσο και επικερδής

Η ύπαρξη τέτοιων «σαφάρι» είχε αναφερθεί ήδη από τη δεκαετία του 1990 και αναζωπυρώθηκε με το σλοβενικό ντοκιμαντέρ Sarajevo Safari το 2022. Εκεί, πρώην πράκτορας πληροφοριών περιγράφει πώς εύποροι ξένοι — Ιταλοί, Ρώσοι, Αμερικανοί, Καναδοί — πλήρωναν για να πυροβολούν πολίτες από σερβικές θέσεις.

Οι τιμές ήταν εξωφρενικές, σύμφωνα με μαρτυρίες: οι πυροβολισμοί κατά παιδιών κόστιζαν ακόμη περισσότερο, μια φρικαλεότητα που επιβεβαιώνεται από πηγές της BBC, της La Repubblica και του πρακτορείου Ansa.

Οι τουρίστες φέρονται να ταξίδευαν αεροπορικώς στην Τεργέστη, να μεταφέρονταν με ελικόπτερο στο Πάλε — προπύργιο των Σέρβων της Βοσνίας — και από εκεί να οδηγούνταν σε καμουφλαρισμένα δωμάτια-θέσεις, από όπου πυροβολούσαν με τη βοήθεια «spotters».

«Ήταν το αποκορύφωμα της απανθρωπιάς», λέει ένας μάρτυρας. «Πυροβολούσαν, έπαιρναν το ‘τρόπαιο’ και έφευγαν σαν να μη συμβαίνει τίποτα.»

Έρευνα που εξαπλώνεται

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή μετά την προσφυγή του Ιταλού συγγραφέα Ετσιο Γκαβατσένι, ο οποίος υποστηρίζει ότι έχει μάρτυρες έτοιμους να καταθέσουν. Ο εισαγγελέας Αλεσάντρο Γκόμπις ερευνά πλέον Ιταλούς που φέρονται να σκότωσαν άοπλους πολίτες «για ευχαρίστηση» μεταξύ 1993 και 1995.

Στις ΗΠΑ, η βουλευτής Άννα Παουλίνα Λούνα ανακοίνωσε ότι άνοιξε δική της έρευνα για ενδεχόμενη εμπλοκή Αμερικανών: «Το να πληρώνει κάποιος για να πυροβολεί πολίτες — και ακόμη χειρότερα παιδιά — είναι επίπεδο βαρβαρότητας που δεν θα ανεχθούμε ποτέ.»

Ο Βούτσιτς αρνείται — το Βελιγράδι σιωπά

Ο Σέρβος πρόεδρος έχει απορρίψει τις κατηγορίες ως «αηδιαστικά ψέματα», υποστηρίζοντας ότι εργαζόταν ως δημοσιογράφος στο Πάλε και ότι «ποτέ δεν πυροβόλησε άνθρωπο».

Ωστόσο, με τις μαρτυρίες να πολλαπλασιάζονται, ο Σέρβος νομικός Τσέντομιρ Στοΐκοβιτς κατηγορεί την εισαγγελία του Βελιγραδίου ότι «αρνείται να ανοίξει οποιαδήποτε έρευνα», κάνοντας λόγο για «πολιτική προστασία» στα υψηλότερα κλιμάκια.

Οι Σέρβοι βετεράνοι, από την πλευρά τους, μιλούν για «σκευωρία».

Κόσμος
