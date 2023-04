Η κύρια παραστρατιωτική ομάδα του Σουδάν και οι τακτικές ένοπλες δυνάμεις εξακολουθούν να ανταλλάσσουν σφοδρά πυρά στο Χαρτούμ και άλλες περιοχές της χώρας, σε μια μάχη για τον έλεγχό τους η οποία ξεκίνησε το Σάββατο (15.04.2023).

Ο στρατός απέρριψε τους ισχυρισμούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) ότι είχαν καταλάβει το προεδρικό μέγαρο, την κατοικία του αρχηγού του στρατού, αεροδρόμια στο Χαρτούμ, καθώς και την πόλη Merowe, η οποία βρίσκεται στον βορρά του Σουδάν.

Η εν λόγω διάψευση έγινε στο Al Jazeera TV από τον αρχηγό του σουδανικού στρατού, στρατηγό Αμπντέλ Φατάχ Αμπντελραχμάν Μπουρχάν, μετά από ζωντανή τηλεφωνική συνέντευξη που μετέδωσε ο σταθμός με τον διοικητή των RSF, ο οποίος είπε ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν τις στρατηγικές τοποθεσίες.

Το χρονικό της «έκρηξης» στη χώρα παραμένει ασαφές. Το RSF είπε ότι ο στρατός τού επιτέθηκε πρώτος, ενώ ο στρατός είπε ότι πολεμούσε κατά των RSF σε τοποθεσίες που οι παραστρατιωτικοί είπαν ότι είχαν καταλάβει.

Μια κλιμάκωση επί του πεδίου μεταξύ του RSF και του στρατού θα μπορούσε να βυθίσει το Σουδάν σε εκτεταμένη σύγκρουση, καθώς η χώρα παλεύει με την οικονομική κατάρρευση και τη φυλετική βία. Παράλληλα, θα μπορούσε να εκτροχιάσει τις προσπάθειες να προχωρήσει προς τις εκλογές.

