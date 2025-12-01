Σίδνεϊ: Πύρινη κόλαση από έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο – Σκουπίδια εκτοξεύονταν και οι φλόγες ξεπέρναγαν τα 100 μέτρα

Συγκλονιστικά είναι τα πλάνα από την τεράστια φωτιά που προκάλεσε έκρηξη το βράδυ της Κυριακής (30.11.2025) σε χώρο επεξεργασίας σκουπιδιών στο Σίδνεϊ, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν για να αντιμετωπίσουν εγκαίρως την κατάσταση.

Οι κάτοικοι ξύπνησαν από την καταστροφική έκρηξη στο χημικό εργοστάσιο της περιοχής North St. Marys στο δυτικό Σίδνεϊ και όταν βγήκαν έξω είδαν την πύρινη κόλαση σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα και οι φλόγες ξεπέρασαν τα 150 μέτρα, ενώ βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα social media και που δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής «έπιασαν» την στιγμή που εκτοξεύεται μια χημική δεξαμένη.

A massive blast shakes a waste facility in Australia, sending a towering fireball into the night sky as firefighters scramble to control the fire.



pic.twitter.com/xFdrtJpVki — Breaking911 (@Breaking911) November 30, 2025

Οι αρμόδιες πυροσβεστικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι περισσότερες από 50 μονάδες έσπευσαν στην περιοχή για να δώσουν μάχη με τις φλόγες, δημιουργώντας αποφασιστικές «γραμμές άμυνας» για να μην ξεφύγει η ζώνη πυρός.

A massive chemical factory fire at North St Marys erupted before midnight, creating towering fireballs reaching 150 metres into the sky and explosive blasts that rocked suburbs across Sydney’s west. pic.twitter.com/2PUKwXGkFx — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) November 30, 2025

Μάλιστα, υποστήριξαν ότι επρόκειτο για μια από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχουν σημειωθεί στο δυτικό Σίδνεϊ εδώ και πολλά χρόνια.