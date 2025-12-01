Κόσμος

Σίδνεϊ: Πύρινη κόλαση από έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο – Σκουπίδια εκτοξεύονταν και οι φλόγες ξεπέρναγαν τα 100 μέτρα

Ήταν μια από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχουν σημειωθεί στην περιοχή εδώ και πολλά χρόνια.
Έκρηξη σε μονάδα επεξεργασίας σκουπιδιών στο Σίδνεϊ /
Έκρηξη σε μονάδα επεξεργασίας σκουπιδιών στο Σίδνεϊ / Φωτογραφία Πυροσβεστικό Σώμα Αυστραλίας

Συγκλονιστικά είναι τα πλάνα από την τεράστια φωτιά που προκάλεσε έκρηξη το βράδυ της Κυριακής (30.11.2025) σε χώρο επεξεργασίας σκουπιδιών στο Σίδνεϊ, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν για να αντιμετωπίσουν εγκαίρως την κατάσταση.

Οι κάτοικοι ξύπνησαν από την καταστροφική έκρηξη στο χημικό εργοστάσιο της περιοχής North St. Marys στο δυτικό Σίδνεϊ και όταν βγήκαν έξω είδαν την πύρινη κόλαση σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα και οι φλόγες ξεπέρασαν τα 150 μέτρα, ενώ βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα social media και που δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής «έπιασαν» την στιγμή που εκτοξεύεται μια χημική δεξαμένη.

Οι αρμόδιες πυροσβεστικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι περισσότερες από 50 μονάδες έσπευσαν στην περιοχή για να δώσουν μάχη με τις φλόγες, δημιουργώντας αποφασιστικές «γραμμές άμυνας» για να μην ξεφύγει η ζώνη πυρός.

Μάλιστα, υποστήριξαν ότι επρόκειτο για μια από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχουν σημειωθεί στο δυτικό Σίδνεϊ εδώ και πολλά χρόνια.

Κόσμος
