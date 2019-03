Σιγκαπούρη: Εγκαινιάζεται ο πιο ψηλός καταρράκτης κλειστού χώρου! – video

Το ύψους 40 μέτρων “Rain Vortex” επιτρέπει στο νερό να πέφτει από έναν “οφθαλμό” στον υάλινο θόλο του κτιρίου το οποίο έχει σχεδιάσει το αρχιτεκτονικό γραφείο “Safdie Architects” με έδρα, επίσης, τη Σιγκαπούρη.

Μηχανικός της από γυαλί και ατσάλι οροφής είναι ο Buro Harold, ενώ ο Peter Walker και το γραφείο “Partners Landscape Architects” σχεδίασαν το με ελεγχόμενες κλιματικές συνθήκες εσωτερικό δάσος.

Οι καταιγίδες είναι συχνές στη Σιγκαπούρη και, κατά συνέπεια, το “Rain Vortex” έχει σχεδιαστεί να διοχετεύει το νερό της βροχής με ρυθμό 10.000 γαλόνια το λεπτό. Η ροή του νερού θα δροσίζει τον αέρα κάτω από τον θόλο και οι ποσότητες νερού που θα συλλέγονται θα επαναχρησιμοποιούνται στο κτήριο.

An airport as a tourist attraction? #Singapore will make sure that this will become a thing. On April 17th, you can experience the #Jewelproject at Changi Airport Singapore. One of the highlights? A 40-meter high Rain Vortex! https://t.co/lcjLPX8vu4 pic.twitter.com/LfquDXHMnz

— Flamin' Flamingo (@FlamingFlamin15) March 13, 2019