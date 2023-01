Μια πολύ ωραία ιστορία εκτυλίχθηκε στο Σικάγο και έχει πρωταγωνιστές έναν κριτικό φαγητού του Tik Tok και ένα τοπικό οικογενειακό εστιατόριο, η οποία αποδεικνύει τη δύναμη που έχουν τα social media, όταν αυτά χρησιμοποιούνται για θετικό σκοπό.

Ο Keith Lee είναι μια από τις πιο γνωστές προσωπικότητες food blogging στις ΗΠΑ και γίνεται viral για την κριτική που κάνει σε φαγητά εστιατορίων, για το άμεσο ύφος του και τις βαθμολογίες του στο Tik Tok. Γι’ αυτό και ένας εργαζόμενος του μικρού οικογενειακού εστιατορίου Frankensons Pizzeria στο Σικάγο, του έστειλε μήνυμα και του ζήτησε να δοκιμάσει το φαγητό τους.

Στο βίντεο που ανέβασε στο Tik Tok, είπε ότι «μου έστειλε μήνυμα ένας εργαζόμενος, κρυφά από το αφεντικό του, και μου ζήτησε να πάω στο μαγαζί τους και να δοκιμάσω το φαγητό τους ώστε να φτιάξω βίντεο. Όταν πήγα εκεί, μου μίλησε ο Φρανκ, το αφεντικό της επιχείρησης, χωρίς να ξέρει ποιος είμαι. Όταν του είπα, μου ζήτησε πολύ ευγενικά να ανεβάσω ένα βίντεο κριτικής στο Tik Tok γιατί “δεν βγαίνει” με τα λίγα έσοδά του».

«Φυσικά και πλήρωσα για το φαγητό που πήρα και ο Φρανκ με κέρασε ένα αναψυκτικό», είπε ο Keith Lee και άρχισε αμέσως να δοκιμάζει τα φαγητά του Frankensons Pizzeria μπροστά στην κάμερα, βάζοντας σε όλα τα φαγητά βαθμολογία 8/10 και 9/10 ενώ σε κάποια έβαλε άριστα. Το συγκεκριμένο βίντεο ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια προβολές.

«Το φαγητό είναι πεντανόστιμο», είπε με απόλυτη ειλικρίνεια ο Keith Lee και αμέσως άλλαξε η ζωή του Φρανκ και του εστιατορίου του Frankensons Pizzeria. Στο παρακάτω βίντεο, φαίνεται η τεράστια ουρά που είχε σχηματιστεί έξω από το εστιατόριο την αμέσως επόμενη ημέρα, με την αναμονή να φτάνει μέχρι και τις 3 ώρες!

