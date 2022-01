Το θάνατο του 17χρονου γιου της ανακοίνωσε η τραγουδίστρια Sinead O’ Connor με ανάρτησή της στο Twitter. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Σέιν είχε εξαφανιστεί πριν δύο μέρες από το Δουβλίνο όπου διέμενε.

Σε μία σπαραχτική ανάρτηση η Sinead O’ Connor επιβεβαίωσε την είδηση του θανάτου του γιου της, λέγοντας πως ο Σέιν αυτοκτόνησε, καθώς «αποφάσισε να τελειώσει την επίγεια μάχη του».

My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace: