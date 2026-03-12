Σκληρή προειδοποίηση από το Ιράν: «Αν επιτεθούν στα νησιά μας, ο Περσικός Κόλπος θα γεμίσει με το αίμα των εισβολέων»

Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ να εξαπολύουν πλήγματα αλλά και απειλές, οδηγώντας την παγκόσμια οικονομία στο «χείλος του γκρεμού». Το Ιράν συνεχίζει να χρησιμοποιεί ως μοχλό πίεσης -για τον τερματισμό του πολέμου- τα Στενά του Ορμούζ, λέγοντας πως αν γίνει εισβολή στα ιρανικά νησιά, τότε στον Περσικό Κόλπο θα τρέξει το αίμα των εχθρών.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, εξέδωσε σκληρή προειδοποίηση μέσω ανάρτησης στο X, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια εναντίον των ιρανικών νησιών στον Περσικό Κόλπο θα προκαλέσει την «συντριπτική απάντηση» της Τεχεράνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τόνισε πως το Ιράν δεν πρόκειται να δεχθεί καμία παραβίαση της κυριαρχίας του σχολιάζοντας πως μια ενδεχόμενη εισβολή «θα κάνει τον Περσικό Κόλπο να γεμίσει με το αίμα των εισβολέων».

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Homeland or Death!



Any aggression against soil of Iranian islands will shatter all restraint.



We will abandon all restraint and make the Persian Gulf run with the blood of invaders.



The blood of American soldiers is Trump’s personal responsibility. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 12, 2026

«Πατρίδα ή θάνατος! Οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια εναντίον του εδάφους των ιρανικών νησιών θα καταστρέψει κάθε αυτοσυγκράτηση και θα γεμίσουμε τον Περσικό Κόλπο με το αίμα των εισβολέων. Το αίμα των Αμερικανών στρατιωτών είναι προσωπική ευθύνη του Τραμπ», έγραψε συγκεκριμένα σε ανάρτησή του.

Τα νησιά του Ιράν βρίσκονται σε στρατηγική θέση στην είσοδο του Περσικού Κόλπου και αποτελούν αντικείμενο διεκδίκησης εδώ και πολλά χρόνια.

Μόνο το τελευταίο 48ωρο, έχουν χτυπηθεί 6 πλοία στον Περσικό Κόλπο ενώ το Ιράν φέρεται πως ρίχνει νάρκες στην θάλασσα, προκαλώντας την αντίδραση αλλά και την οργή του Ντόναλντ Τραμπ. Οι ΗΠΑ έχουν χτυπήσει ήδη ναρκοθετικά ιρανικά πλοία στην περιοχή.

Ο Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δεν εξήγησε ποια νησιά εννοεί, αλλά μεγάλη συζήτηση γίνεται τις τελευταίες ημέρες για το στρατηγικής σημασίας νησί Χαργκ, μετά την δημοσίευση πληροφοριών από το Axios ότι ο στρατηγικός αυτός κόμβος για την εξαγωγή του ιρανικού πετρελαίου περιλαμβάνεται πλέον στον στρατιωτικό σχεδιασμό.

Υπάρχουν πολλά νησιά στον Κόλπο, ανάμεσά τους και το Χαργκ. Άλλά φιλοξενούν στρατιωτικές βάσεις και άλλα αποτελούν τερματικούς σταθμούς εξαγωγής ενεργειακών προϊόντων.