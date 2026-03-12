Στο χάος βυθίζεται η Μέση Ανατολή: Ιρανικές επιθέσεις σε Ισραήλ – Εκρήξεις σε Ιράκ, ΗΑΕ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Στο χάος βυθίζεται για ακόμη μια μέρα η Μέση Ανατολή καθώς οι συγκρούσεις κλιμακώνονται, με επιθέσεις σε Ισραήλ, Ιράκ, ΗΑΕ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Στον Περσικό Κόλπο ιρανικά σκάφη χτύπησαν δυο δεξαμενόπλοια, ανάμεσά τους ένα ελληνικό. Ιράν και Χεζμπολάχ πραγματοποίησαν κοινή πυραυλική επίθεση στο βόρειο Ισραήλ, ενώ οι ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο είχε ως αποτέλεσμα νεκρούς και τραυματίες. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «έχουν ήδη κερδίσει» τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά μένουν εκεί μέχρι να τελειώσουν τη δουλειά, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί για κλιμάκωση και θέτει όρους για τον τερματισμό του πολέμου.
Οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν εχθρικά drones και πυραύλους
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης ότι εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ.
Σύμφωνα με ανάρτηση των IDF στο Telegram, τα αμυντικά συστήματα έχουν τεθεί σε λειτουργία για την αναχαίτιση της απειλής.
Δύο είναι ελληνικών συμφερόντων.
Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται ξανά, καθώς η ανακοίνωση για την αποδέσμευση μέρους των στρατηγικών αποθεμάτων των ΗΠΑ, στο πλαίσιο συντονισμένης διεθνούς παρέμβασης για να αποφευχθεί παγκόσμια έλλειψη, δεν φάνηκε να αρκεί για να καθησυχάσει τους επενδυτές.
Περί τις 03:00 (ώρα Ελλάδας), η τιμή βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας σημείωνε άνοδο 7,2%, στα 98,60 δολάρια. Αυτή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανική ποικιλία αναφοράς, σημείωνε άνοδο 6,5%, στα 92,96 δολάρια.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη ότι το Ιράν βρίσκεται «κοντά στην ήττα» και διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οποιαδήποτε ανοικοδόμηση του Ιράν «σχεδόν αδύνατη», καθώς ο πόλεμος έχει μπει στη 13η ημέρα του.
«Μπορεί να πλήξουμε τομείς της Τεχεράνης και άλλες τοποθεσίες (...) Αν το κάνουμε θα είναι σχεδόν αδύνατο να ανοικοδομήσουν τη χώρα τους», είπε ο αμερικανός πρόεδρος εξερχόμενος από το αεροσκάφος του κοντά στην Ουάσιγκτον, αφού επέστρεψε από περιοδεία του στις πολιτείες Οχάιο και Κεντάκι.
Το Ιράν είναι «κοντά στην ήττα. Αυτό δεν πάει να πει ότι θα σταματήσουμε αμέσως, αλλά αυτοί θα το κάνουν», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, προφανώς αναφερόμενος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε λίγο πριν από τις 02:00 την αναχαίτιση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος κατευθυνόμενου στην πετρελαιοπηγή Σέιμπα, στο ανατολικό τμήμα της επικράτειας, που στοχοποιήθηκε επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες.
«Drone που κατευθυνόταν προς το κοίτασμα (σ.σ. πετρελαίου) Σέιμπα αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε στην έρημο», ανέφερε μέσω X το υπουργείο Άμυνας, κάνοντας λόγο περί αναχαίτισης άλλων 18 μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στο ανατολικό τμήμα του βασιλείου.
Η Τεχεράνη κατηγόρησε τον γερμανό υπουργό Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ ότι έχει ταχθεί υπέρ του Ισραήλ στον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές και οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εναντίον του Ιράν.
Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ ανέφερε χθες Τετάρτη μέσω X ότι ο Γιόχαν Βάντεφουλ υποστηρίζει τον «επιτιθέμενο», αψηφώντας το ότι το Ισραήλ ήταν αυτό που βομβάρδισε την Ισλαμική Δημοκρατία και σκότωσε αμάχους. Όποιος παριστάνει ότι δεν βλέπει «την αδικία και τις φρικαλεότητες» στέκει «στη λάθος πλευρά της ιστορίας», επέμεινε.
Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Ισραήλ τη Δευτέρα, ο κ. Βάντεφουλ ανέφερε μέσω X ότι οι πολίτες του Ισραήλ ζουν υπό μόνιμη απειλή συμπληρώνοντας ότι η κυβέρνησή του εκφράζει την «αλληλεγγύη» της προς αυτούς «αυτές τις δύσκολες ώρες». Πρόσθεσε ότι συνηγόρησε στη συνάντησή του με τον ισραηλινό ομόλογό του Γεδεών Σάαρ να καταβληθούν προσπάθειες «για να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση».
Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι νέος ισραηλινός βομβαρδισμός σε παραλία της Βηρυτού στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους τα ξημερώματα, μερικές ώρες έπειτα από άλλη επίθεση στην καρδιά της πρωτεύουσας του Λιβάνου.
«Βομβαρδισμός του ισραηλινού εχθρού στη Ράμλετ αλ Μπάιντα, στη Βηρυτό, προκάλεσε κατά τον αρχικό απολογισμό επτά θανάτους και 21 τραυματισμούς», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του. Αναφερόταν σε δημόσια παραλία όπου κοιμούνται έξω εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι εξαιτίας του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και στο σιιτικό κίνημα Χεζμπολά.
Η πρώτη εβδομάδα του πολέμου εναντίον του Ιράν είχε κόστος υψηλότερο από 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια για τις ΗΠΑ, αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης μελών του Κογκρέσου από το αμερικανικό Πεντάγωνο, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Times.
Κατά τις πληροφορίες της εφημερίδας, η οποία επικαλείται πηγές τις οποίες δεν κατονομάζει, παρούσες στην ενημέρωση της Τρίτης, από τον αριθμό αυτό εξαιρούνται διάφορα κόστη, όπως για παράδειγμα για την προετοιμασία των πληγμάτων, κάτι που αφήνει να εννοηθεί ότι το πραγματικό κόστος είναι πολύ υψηλότερο.
Αξιωματικοί των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων είχαν εξάλλου πει σε μέλη της αμερικανικής εθνικής αντιπροσωπείας πως μόνο τις πρώτες δυο ημέρες του πολέμου χρησιμοποιήθηκαν όπλα ή πυρομαχικά αξίας 5,6 δισεκ. δολαρίων, ποσό πολύ πιο υψηλό από ό,τι είχε αναφερθεί ως τώρα, κατά δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου.
Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με αποτέλεσμα να προκληθεί «μικρή πυρκαγιά», χωρίς πάντως να υπάρξουν θύματα, ανακοίνωσε λίγο μετά τις 05:30 (ώρα Ελλάδας) η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο πολεμικό ναυτικό της Βρετανίας.
Ο καπετάνιος του πλοίου, που χτυπήθηκε 35 ναυτικά μίλια (65 χιλιόμετρα) βόρεια από την Τζέμπελ Αλί, νοτιοδυτικά του Ντουμπάι, ενημέρωσε πως όλα μέλη του πληρώματος είναι «σώα», σημείωσε σε ενημερωτικό δελτίο του το UKMTO, προσθέτοντας πως η αποτίμηση των ζημιών εμποδίζεται από το σκοτάδι.
Αεροπορική επιδρομή στο Ιράκ σκότωσε τις πρώτες πρωινές ώρες τουλάχιστον δυο μέλη συμμαχίας πρώην παραστρατιωτικών, στη θεωρία ενταγμένων πλέον στις τακτικές ένοπλες δυνάμεις, που πάντως συνεχίζουν να ανήκουν σε ένοπλες οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν, σύμφωνα με πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στις δυνάμεις ασφαλείας.
Ο βομβαρδισμός στοχοποίησε θέση των Χασντ ας Σάαμπι («μονάδων λαϊκής κινητοποίησης») στην πόλη Κιρκούκ (βόρεια). Τουλάχιστον «δυο μαχητές της Χασντ έπεσαν μάρτυρες σε αεροπορικό πλήγμα εναντίον της βάσης τους», ανέφερε μια από τις πηγές του AFP.
