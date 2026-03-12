Στο χάος βυθίζεται η Μέση Ανατολή: Ιρανικές επιθέσεις σε Ισραήλ – Εκρήξεις σε Ιράκ, ΗΑΕ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Οι πρώτες 6 ημέρες του πολέμου κατά του Ιράν είχαν κόστος 11 δισεκ. δολαρίων για τις ΗΠΑ

Η πρώτη εβδομάδα του πολέμου εναντίον του Ιράν είχε κόστος υψηλότερο από 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια για τις ΗΠΑ, αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης μελών του Κογκρέσου από το αμερικανικό Πεντάγωνο, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Times.

Κατά τις πληροφορίες της εφημερίδας, η οποία επικαλείται πηγές τις οποίες δεν κατονομάζει, παρούσες στην ενημέρωση της Τρίτης, από τον αριθμό αυτό εξαιρούνται διάφορα κόστη, όπως για παράδειγμα για την προετοιμασία των πληγμάτων, κάτι που αφήνει να εννοηθεί ότι το πραγματικό κόστος είναι πολύ υψηλότερο.

Αξιωματικοί των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων είχαν εξάλλου πει σε μέλη της αμερικανικής εθνικής αντιπροσωπείας πως μόνο τις πρώτες δυο ημέρες του πολέμου χρησιμοποιήθηκαν όπλα ή πυρομαχικά αξίας 5,6 δισεκ. δολαρίων, ποσό πολύ πιο υψηλό από ό,τι είχε αναφερθεί ως τώρα, κατά δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου.