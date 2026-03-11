Στενά του Ορμούζ: Ελληνόκτητο το ένα από τα τρία εμπορικά πλοία που χτυπήθηκαν σε αντίποινα μετά τον βομβαρδισμό των ιρανικών ναρκοθετικών

Εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ που έχει μετατραπεί σε «παγίδα» για τα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή. Σήμερα (11.02.2026), 3 εμπορικά πλοία δέχθηκαν επίθεση με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές. Το ένα από αυτά είναι ελληνόκτητο και ανήκει στον εφοπλιστή Πέτρο Παππά.

Το Ιράν, μέσω των Στενών του Ορμούζ, ασκεί πίεση σε Ισραήλ και ΗΠΑ για να τερματιστεί ο πόλεμος. Με τη σειρά τους οι ΗΠΑ απειλούν την Τεχεράνη με ισχυρά πλήγματα αν συνεχίσει να εκμεταλλεύεται με αυτόν τον τρόπο την περιοχή, οδηγώντας στα άκρα την παγκόσμια οικονομία. Ο αμερικανικός στρατός βομβάρδισε μάλιστα ιρανικά πλοία που τοποθετούσαν νάρκες στην θαλάσσια περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετικά με τα πλοία που δέχθηκαν επίθεση σήμερα, τα βλήματα θεωρούνται «άγνωστα». Το Ιράν έχει ξεκαθαρίσει την πρόθεσή του να κρατήσει «όμηρο» τόσο τα Στενά του Ορμούζ όσο και το πετρέλαιο που περνάει από την περιοχή, θέλοντας να αυξήσει την πίεση για να τελειώσει ο πόλεμος που μετρά χιλιάδες νεκρούς τις πρώτες 2 εβδομάδες του. Κανένας δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση, μέχρι στιγμής.

Το πρώτο φορτηγό πλοίο βομβαρδίστηκε 25 ναυτικά μίλια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πρόκειται για το «One Majesty», ιαπωνικής σημαίας.

Το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του και ξεκίνησε έρευνες για την προέλευση της επίθεσης, αναφέρει σε ανάρτηση που έκανε το UKMTO.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Λίγη ώρα μετά, άγνωστα πλήγματα δέχθηκε ακόμη ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης, 11 ναυτικά μίλια βόρεια του Ομάν. Πρόκειται για το Mayuree Naree.

Είκοσι μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από ταϊλανδέζικο πλοίο, ενώ τρία μέλη του πληρώματος εξακολουθούν να αγνοούνται, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών της Ταϊλάνδης.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο με σωστική λέμβο και διασώθηκε από το ναυτικό του Ομάν. Όπως αναφέρεται, σημειώθηκε έκρηξη στην πρύμνη του πλοίου, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, όπου εργάζονταν τα τρία μέλη του πληρώματος που αγνοούνται.

Από την επίθεση προκλήθηκε φωτιά με αποτέλεσμα το πλοίο να σημάνει συναγερμό. Προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές και μετά από περίπου μία ώρα, η φωτιά σβήστηκε.

Η τρίτη επίθεση έγινε στο ελληνόκτητο πλοίο «Star Gwyneth» υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ Star Gwyneth, 50 ναυτικά μίλια από το Ντουμπάι.

Ανήκει στο δυναμικό του γνωστού εφοπλιστή Πέτρου Παππά.

«Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του», διαβεβαιώνει το UKMTO.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ζημιές υπέστησαν το αμπάρι του πλοίου και δεξαμενές.

Λόγω της επίθεσης, το πλοίο έχει πάρει κλίση.

16 τα ναρκοθετικά ιρανικά πλοία που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ

Και ενώ οι χώρες της Μέσης Ανατολής «φλέγονται» από τον πόλεμο, τα βλέμματα όλου του κόσμου είναι στραμμένα και στις τιμές του πετρελαίου.

Από την έναρξη των συγκρούσεων, οι τιμές του πετρελαίου θυμίζουν «ρόλερ κόστερ» μιας και το βαρέλι ξεπέρασε, για λίγο, το «ταβάνι» των 100 δολαρίων.

Το Ιράν χρησιμοποιεί τα Στενά του Ορμούζ και το πετρέλαιο για να σταματήσει τον πόλεμο, τη στιγμή που όλες οι χώρες αγωνιούν για την εκτόξευσης των τιμών.

Με σκοπό Ισραήλ και ΗΠΑ να κάνουν πίσω, το Ιράν φέρεται πως τοποθέτησε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη απειλήσει και ζητήσει την απομάκρυνση των ναρκών ενώ βομβάρδισαν και 16 ναρκοθετικά – ιρανικά πλοία.

«Οι (ένοπλες) δυνάμεις των ΗΠΑ εξάλειψαν πολλά ιρανικά πολεμικά πλοία τη 10η Μαρτίου, ανάμεσά τους 16 σκάφη πόντισης ναρκών κοντά στο στενό του Ορμούζ», ανέφερε στο X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM).

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

Τα συγκεκριμένα πλοία θεωρούνταν ικανά να ποντίσουν ναυτικές νάρκες στην περιοχή, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους για τη μεταφορά πετρελαίου παγκοσμίως.

«Εάν το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, και δεν έχουμε καμία αναφορά για κάτι τέτοιο, θέλουμε να αφαιρεθούν αμέσως! Εάν για οποιονδήποτε λόγο έχουν τοποθετηθεί νάρκες και δεν απομακρυνθούν αμέσως, οι στρατιωτικές συνέπειες για το Ιράν θα είναι σε επίπεδο που δεν έχει ξαναγίνει. Αν, από την άλλη πλευρά, απομακρύνουν ό,τι έχει τοποθετηθεί, θα είναι ένα τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.