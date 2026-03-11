Κόσμος

Στενά του Ορμούζ: Ελληνόκτητο το ένα από τα τρία εμπορικά πλοία που χτυπήθηκαν σε αντίποινα μετά τον βομβαρδισμό των ιρανικών ναρκοθετικών

Πρόκειται για το πλοίο «Star Gwyneth» που ανήκει στον εφοπλιστή Πέτρο Παππά και δέχθηκε επίθεση 50 ναυτικά μίλια από το Ντουμπάι - Τρεις ναυτικοί είναι αγνοούμενοι μετά την επίθεση στο Ταϊλανδέζικο πλοίο
Ανανεώθηκε πριν 5 λεπτά
Το φορτηγό πλοίο «Mayuree Naree» με σημαία Ταϊλάνδης που δέχθηκε επίθεση στα Στενά του Ορμούζ
Το φορτηγό πλοίο «Mayuree Naree» με σημαία Ταϊλάνδης που δέχθηκε επίθεση στα Στενά του Ορμούζ / ROYAL THAI NAVY/Handout via REUTERS

Εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ που έχει μετατραπεί σε «παγίδα» για τα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή. Σήμερα (11.02.2026), 3 εμπορικά πλοία δέχθηκαν επίθεση με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές. Το ένα από αυτά είναι ελληνόκτητο και ανήκει στον εφοπλιστή Πέτρο Παππά.

Το Ιράν, μέσω των Στενών του Ορμούζ, ασκεί πίεση σε Ισραήλ και ΗΠΑ για να τερματιστεί ο πόλεμος. Με τη σειρά τους οι ΗΠΑ απειλούν την Τεχεράνη με ισχυρά πλήγματα αν συνεχίσει να εκμεταλλεύεται με αυτόν τον τρόπο την περιοχή, οδηγώντας στα άκρα την παγκόσμια οικονομία. Ο αμερικανικός στρατός βομβάρδισε μάλιστα ιρανικά πλοία που τοποθετούσαν νάρκες στην θαλάσσια περιοχή.

Σχετικά με τα πλοία που δέχθηκαν επίθεση σήμερα, τα βλήματα θεωρούνται «άγνωστα». Το Ιράν έχει ξεκαθαρίσει την πρόθεσή του να κρατήσει «όμηρο» τόσο τα Στενά του Ορμούζ όσο και το πετρέλαιο που περνάει από την περιοχή, θέλοντας να αυξήσει την πίεση για να τελειώσει ο πόλεμος που μετρά χιλιάδες νεκρούς τις πρώτες 2 εβδομάδες του. Κανένας δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση, μέχρι στιγμής.

Το πρώτο φορτηγό πλοίο βομβαρδίστηκε 25 ναυτικά μίλια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πρόκειται για το «One Majesty», ιαπωνικής σημαίας.

Το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του και ξεκίνησε έρευνες για την προέλευση της επίθεσης, αναφέρει σε ανάρτηση που έκανε το UKMTO.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Λίγη ώρα μετά, άγνωστα πλήγματα δέχθηκε ακόμη ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης, 11 ναυτικά μίλια βόρεια του Ομάν. Πρόκειται για το Mayuree Naree.

Είκοσι μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από ταϊλανδέζικο πλοίο, ενώ τρία μέλη του πληρώματος εξακολουθούν να αγνοούνται, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών της Ταϊλάνδης.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο με σωστική λέμβο και διασώθηκε από το ναυτικό του Ομάν. Όπως αναφέρεται, σημειώθηκε έκρηξη στην πρύμνη του πλοίου, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, όπου εργάζονταν τα τρία μέλη του πληρώματος που αγνοούνται.

The Thailand-flagged cargo ship Mayuree Naree engulfed in black smoke in the Strait of Hormuz, March 11, 2026. ROYAL THAI NAVY
Το φορτηγό πλοίο «Mayuree Naree» / ROYAL THAI NAVY/Handout via REUTERS
The Thailand-flagged cargo ship Mayuree Naree engulfed in black smoke in the Strait of Hormuz, March 11, 2026. ROYAL THAI NAVY
ROYAL THAI NAVY/Handout via REUTERS

Από την επίθεση προκλήθηκε φωτιά με αποτέλεσμα το πλοίο να σημάνει συναγερμό. Προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές και μετά από περίπου μία ώρα, η φωτιά σβήστηκε.

Η τρίτη επίθεση έγινε στο ελληνόκτητο πλοίο «Star Gwyneth» υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ Star Gwyneth, 50 ναυτικά μίλια από το Ντουμπάι.

Ανήκει στο δυναμικό του γνωστού εφοπλιστή Πέτρου Παππά.

«Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του», διαβεβαιώνει το UKMTO.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ζημιές υπέστησαν το αμπάρι του πλοίου και δεξαμενές.

Λόγω της επίθεσης, το πλοίο έχει πάρει κλίση.

16 τα ναρκοθετικά ιρανικά πλοία που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ

Και ενώ οι χώρες της Μέσης Ανατολής «φλέγονται» από τον πόλεμο, τα βλέμματα όλου του κόσμου είναι στραμμένα και στις τιμές του πετρελαίου.

Από την έναρξη των συγκρούσεων, οι τιμές του πετρελαίου θυμίζουν «ρόλερ κόστερ» μιας και το βαρέλι ξεπέρασε, για λίγο, το «ταβάνι» των 100 δολαρίων.

Το Ιράν χρησιμοποιεί τα Στενά του Ορμούζ και το πετρέλαιο για να σταματήσει τον πόλεμο, τη στιγμή που όλες οι χώρες αγωνιούν για την εκτόξευσης των τιμών.

Με σκοπό Ισραήλ και ΗΠΑ να κάνουν πίσω, το Ιράν φέρεται πως τοποθέτησε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη απειλήσει και ζητήσει την απομάκρυνση των ναρκών ενώ βομβάρδισαν και 16 ναρκοθετικά – ιρανικά πλοία.

«Οι (ένοπλες) δυνάμεις των ΗΠΑ εξάλειψαν πολλά ιρανικά πολεμικά πλοία τη 10η Μαρτίου, ανάμεσά τους 16 σκάφη πόντισης ναρκών κοντά στο στενό του Ορμούζ», ανέφερε στο X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM).

Τα συγκεκριμένα πλοία θεωρούνταν ικανά να ποντίσουν ναυτικές νάρκες στην περιοχή, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους για τη μεταφορά πετρελαίου παγκοσμίως.

«Εάν το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, και δεν έχουμε καμία αναφορά για κάτι τέτοιο, θέλουμε να αφαιρεθούν αμέσως! Εάν για οποιονδήποτε λόγο έχουν τοποθετηθεί νάρκες και δεν απομακρυνθούν αμέσως, οι στρατιωτικές συνέπειες για το Ιράν θα είναι σε επίπεδο που δεν έχει ξαναγίνει. Αν, από την άλλη πλευρά, απομακρύνουν ό,τι έχει τοποθετηθεί, θα είναι ένα τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Κόσμος
