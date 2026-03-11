Οι ΗΠΑ εξετάζουν επίθεση στο νησί Χαργκ που ευθύνεται για το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, λέει το Axios

Από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου 2026, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν προσέξει με ιδιαίτερο τρόπο να μην χτυπηθεί ένας από τους στρατηγικούς στόχους ζωτικής σημασίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, το νησί Χαργκ.

Πρόκειται για μία θαμνώδης λωρίδα γης που απέχει 30 χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιράν και φιλοξενεί τον μεγαλύτερο τερματικό σταθμό για την εξαγωγή του ιρανικού πετρελαίου, κάτι που αν χτυπούσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα «λύγιζε» την αντίσταση της Τεχεράνης.

Μπορεί οι δύο πλευρές έχουν μέχρι στιγμής να έχουν αποφύγει να επιτεθούν κατά του νησιού Χαργκ, που φιλοξενεί τον τερματικό σταθμό των ιρανικών πετρελαιαγωγών, όμως, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι πλέον μπορεί να μπει στο στόχαστρο, με κίνδυνο να προκληθεί μεγάλη κλιμάκωση της σύρραξης.

Πλέον, μελετάται το ενδεχόμενο κατάληψής του από τις ΗΠΑ, μετέδωσε το Axios, επικαλούμενο αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

Ομως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση κατά του νησιού θα είχε άμεσες επιπτώσεις, αφού σύμφωνα με πρόσφατο σημείωμα της JP Morgan, από εκεί διέρχεται το 90% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου.

«Μία απευθείας επίθεση θα διέκοπτε αμέσως τον μεγαλύτερο όγκο των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, πράγμα που θα πυροδοτούσε πιθανότητα βαριά αντίποινα στα Στενά του Ορμούζ ή σε ενεργειακές υποδομές της περιοχής», προειδοποιεί η JP Morgan.

Ιρανικές επιθέσεις έχουν παραλύσει εδώ και πολλές ημέρες την κυκλοφορία στο Στενά του Ορμούζ και πλήττουν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των άλλων κρατών του Κόλπου.

Οι ιρανικές ενεργειακές υποδομές δεν έχουν μέχρι στιγμής πληγεί και μία επίθεση κατά του νησιού Χαργκ θα συνιστούσε μία «πολύ ριψοκίνδυνη ενέργεια», προειδοποιεί ο Farzin Nadimi, ερευνητής στο Washington Institute for Near East Policy.

Το Ιράν θα μπορούσε «να προκαλέσει πολύ περισσότερες ζημιές στα εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου του Κόλπου αν το θελήσει και έχει την δυνατότητα να το κάνει γρήγορα. Αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος».

«Δεν πιστεύω ότι το ενδεχόμενο κατάληψης του νησιού θα προχωρήσει πέραν των συζητήσεων στο αμερικανικό Κονγκρέσο», λέει ο Farzin Nadimi.

Το ενδεχόμενο αυτό συζητείται στην Ουάσινγκτον από την κρίση των ομήρων το 1979, έτος ίδρυσης της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Οφθαλμόν αντί οφθαλμού»

Το νησί Χαργκ γνώρισε ισχυρή ανάπτυξη κατά την πετρελαϊκή έκρηξη των δεκαετιών του 1960 και του 1970, καθώς τα νερά στο μεγαλύτερο μέρος της παράκτιας ζώνης της ηπειρωτικής χώρας είναι πολύ ρηχά για να δεχθούν τα σούπερ τάνκερ.

Το Ιράν προσπάθησε να διαφοροποιήσει τις εξαγωγικές του ικανότητες ανοίγοντας τον τερματικό σταθμό του Ζασκ στον κόλπο του Ομάν το 2021 για να παρακάμψει το Στενού του Χορμούζ.

Αλλά το νησί Χαργκ παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της ιρανικής οικονομίας και σημαντική πηγή εσόδων για τους Φρουρούς της Επανάστασης, τονίζεται στο σημείωμα της JP Morgan.

Η Washington Post κάνει λόγο για φημολογία σύμφωνα με την οποία οι αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις προετοιμάζονται για ανάπτυξη, κυρίως στο νησί Χαργκ.

Σύμφωνα με τον Farzin Nadimi, η Ουάσινγκτον είναι πιθανόν να επιδιώξει να καταλάβει το νησί όταν θα τερματισθούν οι εχθροπραξίες. Ομως επισημαίνει ότι θα ήταν «πολύ δύσκολη» η διεξαγωγή μίας στρατιωτικής επιχείρησης στο νησί, το έδαφος του οποίου καλύπτεται εξ ολοκλήρου από πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, αγωγούς και δεξαμενές.

Το Ιράν, τέταρτη πετρελαιοπαραγωγός δύναμη στον ΟΠΕΚ, έχει προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε επίθεση κατά των υποδομών του θα επέσυρε απάντηση «οφθαλμόν αντί οφθαλμού».

Το Ισραήλ εξαπέλυσε το Σάββατο (07.03.2026) την πρώτη του επίθεση κατά πετρελαϊκών εγκαταστάσεων του Ιράν δηλώνοντας ότι χρησιμοποιούνταν «για την λειτουργία στρατιωτικών εγκαταστάσεων».