«Λυπούμαστε που πληγώσαμε την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα» σημείωσε ο δήμαρχος της Σμύρνης για το πάρτι με ηλεκτρονική μουσική που διοργανώθηκε μέσα σε ιστορική ορθόδοξη εκκλησία.

Υπενθυμίζεται πως το βράδυ της Παρασκευής (7.7.2023) μέσα στην εκκλησία του Αγίου Βουκόλου έγινε ένα μεγάλο πάρτι με ηλεκτρονική μουσική προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις της ελληνικής κοινότητας αλλά και του κυβερνώντος κόμματος.

Το πάρτι έγινε αφού πρώτα είχε παραχωρηθεί η ειδική άδεια από τον Δήμος Σμύρνης. Το ελληνικό ΥΠΕΞ έκανε λόγο για προσβολή και βεβήλωση ενός ιστορικού μνημείου.

Ο αντιπρόεδρος του κόμματος Ερντογάν κάλεσε τον Δήμο της Σμύρνης και τους διαχειριστές του ναού να ζητήσουν συγγνώμη.

Στη συνέχεια ο δήμαρχος ανέλαβε την πλήρη ευθύνης λέγοντας πως «λυπούμαστε εξαιρετικά που η εκδήλωση, η οποία δεν είχε καμία σχέση με εμάς, πλήγωσε την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα».

An alcoholic and musical party was held in the historical St. Vukolos Church, which is used as the ‘Cultural Center’ by the CHP İzmir Metropolitan Municipality… Here is ST. Vukolos Church👇 #Happy10thAnniversaryARMY #bbcpresenter #paobc #Crypto #HappyBirthdayARMY #Wimbledon pic.twitter.com/cz3tSOXsZE

Τέλος, σημειώνεται πως ο Δήμος Σμύρνης συγκαταλέγει την ελληνική εκκλησία του Αγίου Βουκόλου στα «Πολιτιστικά Κέντρα», στο οποία μπορούν να διοργανώνονται εκδηλώσεις και πάρτι.

St Voukolos Church is a Greek Orthodox church in Izmir (Smyrna), Turkey, built in 1886 by the Armenians of Greek Orthodox faith. It was the only structure of Armenians that was not damaged by the great fire of Smyrna in 1922. Its patron saint is Voukolos, the 1st Bishop of Smyrna pic.twitter.com/q4Pdmy7A9P