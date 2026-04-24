Social Media: «Ντόμινο» οι χώρες που απαγορεύουν τη χρήση σε ανήλικους – Από την Αυστραλία έως την Ελλάδα όλα τα μέτρα που λαμβάνουν

Σε παγκόσμιο πρόβλημα έχει μετατραπεί η χωρίς όρια χρήση των social media σε ανήλικους, με πολλά κράτη να λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

Από την Αυστραλία μέχρι την Ευρώπη η μια χώρα μετά την άλλη υιοθετούν περιορισμούς για την πρόσβαση των παιδιών στα social media, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, με τον πρωθυπουργό να έχει ήδη ανακοινώσει ότι από 1η Ιανουαρίου 2027, θα «μπλοκάρει» η πρόσβαση σε ανήλικους κάτω των 15 ετών σε όλες τις δημοφιλείς πλατφόρμες.

Μπροστάρισσα στα μέτρα αυτή ήταν η Αυστραλία που τον Δεκέμβριο έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγόρευσε τη χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών, μπλοκάροντας την πρόσβασή τους σε πλατφόρμες μεταξύ των οποίων οι TikTok, YouTube, Instagram και Facebook εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τις επιπτώσεις των social media στην υγεία και την ασφάλεια των παιδιών.

Οι απαγορεύσεις στις χώρες για τη χρήση των social media

Αυστραλία

Με έναν νόμο ορόσημο η χώρα υποχρέωσε τις μεγάλες πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να μπλοκάρουν την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 16 ετών από τις 10 Δεκεμβρίου 2025.

Οι εταιρείες που αποτυγχάνουν να εφαρμόσουν το νέο μέτρο αντιμετωπίζουν ποινές έως και 35,3 εκατομμύρια δολάρια.

Αυστρία

Η Αυστρία θα απαγορεύσει τα social media για παιδιά κάτω των 14 ετών, ανακοίνωσε τον Μάρτιο η κυβέρνηση. Ο αντικαγκελάριος Αντρέας Μπάμπλερ και ο υφυπουργός Ψηφιοποίησης Αλεξάντερ Πρελ δήλωσαν ότι το σχέδιο νόμου για την απαγόρευση θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο.

Βραζιλία

Το Ψηφιακό Καταστατικό για τα Παιδιά και τους Εφήβους της χώρας, το οποίο απαιτεί από ανήλικους κάτω των 16 ετών να συνδέουν τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με έναν κηδεμόνα και απαγορεύει τα εθιστικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας, όπως την ατέρμονη κύλιση, τέθηκε σε ισχύ στις 17 Μαρτίου.

Βρετανία

Η Βρετανία εξετάζει να υιοθετήσει μια απαγόρευση σαν εκείνη της Αυστραλίας μαζί με αυστηρότερους κανόνες ασφαλείας για τα chatbots Τεχνητής Νοημοσύνης για παιδιά κάτω των 16 ετών ίσως και από φέτος, δήλωσε τον Φεβρουάριο η υπουργός Τεχνολογίας Λιζ Κένταλ.

Οι απαγορεύσεις πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η επιβολή χρονικών ορίων στην πρόσβαση σε εφαρμογές θα δοκιμαστούν στα σπίτια 300 εφήβων για να καταγραφούν οι επιπτώσεις στον ύπνο των παιδιών, στις σχολικές εργασίες και στην οικογενειακή ζωή, ανακοίνωσε η κυβέρνηση των Μάρτιο.

Κίνα

Η ρυθμιστική αρχή του κυβερνοχώρου της Κίνας έχει θέσει σε εφαρμογή ένα λεγόμενο πρόγραμμα «λειτουργίας ανηλίκων» που απαιτεί περιορισμούς σε επίπεδο συσκευής και κανόνες για συγκεκριμένες εφαρμογές για τον περιορισμό του χρόνου στην οθόνη ανάλογα με την ηλικία.

Δανία

Η Δανία δήλωσε τον Νοέμβριο ότι θα απαγορεύσει τα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, ενώ οι γονείς θα μπορούν να παρέχουν πρόσβαση σε ορισμένες πλατφόρμες σε παιδιά ηλικίας έως 13 ετών.

Γαλλία

Η Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας ενέκρινε τον Ιανουάριο νομοθεσία για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον διαδικτυακό εκφοβισμό και τους κινδύνους για την ψυχική υγεία. Το νομοσχέδιο πρέπει να περάσει από τη Γερουσία πριν από την τελική ψηφοφορία στην κάτω βουλή.

Γερμανία

Οι ανήλικοι ηλικίας 13-16 ετών επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο εάν οι γονείς τους παρέχουν τη συγκατάθεσή τους. Ωστόσο, οι υποστηρικτές της προστασίας των παιδιών λένε ότι οι έλεγχοι είναι ανεπαρκείς.

Ελλάδα

Η Ελλάδα θα απαγορεύσει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου 2027, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 8 Απριλίου.

Ινδία

Η Καρνατάκα, έδρα του τεχνολογικού κέντρου της Μπανγκαλόρ, έγινε τον Μάρτιο το πρώτο ινδικό κρατίδιο που απαγόρευσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών. Τα γειτονικά κρατίδια Γκόα και Άντρα Πραντές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο επιβολής περιορισμών.

Ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος της Ινδίας ζήτησε τον Ιανουάριο να επιβληθούν περιορισμοί ηλικίας στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Ινδονησία

Η Ινδονησία θα περιορίσει την πρόσβαση σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών, δήλωσε το υπουργείο Επικοινωνιών και Ψηφιακής Τεχνολογίας τον Μάρτιο. Από τις 28 Μαρτίου, οι λογαριασμοί που ανήκουν σε παιδιά κάτω των 16 ετών σε «πλατφόρμες υψηλού κινδύνου», συμπεριλαμβανομένων των TikTok, Facebook, Instagram και Roblox, θα απενεργοποιούνται σταδιακά.

Ισπανία

Η Ισπανία θα απαγορεύσει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών και οι πλατφόρμες θα υποχρεούνται να εφαρμόσουν συστήματα επαλήθευσης ηλικίας, δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στις αρχές Φεβρουαρίου.

Ιταλία

Τα παιδιά κάτω των 14 ετών χρειάζονται γονική συναίνεση για να εγγραφούν σε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης, ενώ δεν απαιτείται συναίνεση πάνω από αυτήν την ηλικία.

Μαλαισία

Η Μαλαισία δήλωσε τον Νοέμβριο ότι θα απαγορεύσει τα social media για παιδιά κάτω των 16 ετών από το 2026.

Νορβηγία

Η Νορβηγία θα καταθέσει νομοσχέδιο στο κοινοβούλιο μέχρι το τέλος του 2026 για να απαγορεύσει στα παιδιά να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι να γίνουν 16 ετών, καθιστώντας τις εταιρείες τεχνολογίας υπεύθυνες για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών, δήλωσε η κυβέρνηση μειοψηφίας των Εργατικών στις 24 Απριλίου.

Πολωνία

Το κυβερνών κόμμα της Πολωνίας προετοιμάζει νομοθεσία για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών και για να καταστήσει τις πλατφόρμες υπεύθυνες για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών, δήλωσε τον Φεβρουάριο.

Πορτογαλία

Το κοινοβούλιο της Πορτογαλίας ενέκρινε τον Φεβρουάριο νομοσχέδιο που απαιτεί ρητή γονική συναίνεση για την πρόσβαση παιδιών ηλικίας 13-16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι εταιρείες τεχνολογίας που παραβιάζουν τους περιορισμούς αντιμετωπίζουν πρόστιμα έως και 2% των συνολικών εσόδων τους.

Σλοβενία

Η Σλοβενία ​​καταρτίζει νόμο που θα απαγορεύει σε παιδιά κάτω των 15 ετών την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε τον Φεβρουάριο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ματέι Άρκον.

Τουρκία

Το κοινοβούλιο της Τουρκίας ψήφισε νομοσχέδιο στις 23 Απριλίου που περιλαμβάνει τον περιορισμό της πρόσβασης σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Σύμφωνα με τον νόμο, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης κανονισμούς που στοχεύουν τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, θα δημιουργηθούν ασφαλείς ψηφιακοί χώροι για όσους είναι κάτω από το όριο ηλικίας, με την ελεγχόμενη χρήση να ενθαρρύνεται.

ΗΠΑ

Ο Νόμος για την Προστασία της Ιδιωτικότητας των Παιδιών στο Διαδίκτυο εμποδίζει τις εταιρείες να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 13 ετών χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων. Αρκετές πολιτείες έχουν θεσπίσει νόμους που απαιτούν τη συγκατάθεση των γονέων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά έχουν αντιμετωπίσει δικαστικές προσφυγές για λόγους ελευθερίας του λόγου.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε τον Νοέμβριο σε ένα ψήφισμα, το οποίο δεν είναι νομικά δεσμευτικό, ζητώντας ελάχιστη ηλικία 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ζήτησε ένα εναρμονισμένο ψηφιακό όριο ηλικίας στην ΕΕ στα 13 έτη για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ένα όριο ηλικίας 13 ετών για τις υπηρεσίες κοινής χρήσης βίντεο και τους αποκαλούμενους “συντρόφους Τεχνητής Νοημοσύνης” (Σ.τ.Σ: προηγμένα chatbots και εικονικά avatar που σχεδιάστηκαν για να προσφέρουν συναισθηματική υποστήριξη, συντροφιά και αλληλεπίδραση, λειτουργώντας ως εικονικά «αγόρια» ή «κορίτσια»).

Οι πλατφόρμες και ο ανύπαρκτος έλεγχος

Πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το TikTok, το Facebook και το Snapchat, ζητούν από τους χρήστες να είναι τουλάχιστον 13 ετών για να εγγραφούν.

Οι υποστηρικτές της προστασίας των παιδιών λένε ότι οι έλεγχοι είναι ανεπαρκείς και τα επίσημα στοιχεία σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν ότι τεράστιος αριθμός παιδιών κάτω των 13 ετών έχει λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.