Τηλεδιάσκεψη ηγετών για την προστασία ανηλίκων στο διαδίκτυο – Ευρωπαϊκή ηλικία ψηφιακής ενηλικίωσης πρότεινε ο Μητσοτάκης

O Πρωθυπουργός ενημέρωσε για την απόφαση της Ελλάδας να νομοθετήσει σύντομα την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 ετών σε social media, μέτρο που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027
Κυριάκος Μητσοτάκης

Σε τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών για την προστασία ανηλίκων στο διαδίκτυο συμμετείχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Πέμπτη (16.04.2026). Η τηλεδιάσκεψη συγκλήθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Η τηλεδιάσκεψη στην οποία έλαβε μέρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζητήθηκε ακόμη η υιοθέτηση πανευρωπαϊκού ορίου ηλικίας για την πρόσβαση στα social media.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, στην οποία εκπροσωπήθηκαν 14 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε μέρος η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε για την απόφαση της Ελλάδας να νομοθετήσει σύντομα την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 ετών σε social media, μέτρο που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Κυριάκος Μητσοτάκης

Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκός μηχανισμός επαλήθευσης ηλικίας, καθώς και ευρωπαϊκή ηλικία ψηφιακής ενηλικίωσης, ώστε οι εθνικές πρωτοβουλίες να είναι πλήρως εναρμονισμένες με τη νομοθεσία της ΕΕ.

