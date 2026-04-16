Τηλεδιάσκεψη ηγετών για την προστασία ανηλίκων στο διαδίκτυο – Ευρωπαϊκή ηλικία ψηφιακής ενηλικίωσης πρότεινε ο Μητσοτάκης

Σε τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών για την προστασία ανηλίκων στο διαδίκτυο συμμετείχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Πέμπτη (16.04.2026). Η τηλεδιάσκεψη συγκλήθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Η τηλεδιάσκεψη στην οποία έλαβε μέρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζητήθηκε ακόμη η υιοθέτηση πανευρωπαϊκού ορίου ηλικίας για την πρόσβαση στα social media.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, στην οποία εκπροσωπήθηκαν 14 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε μέρος η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε για την απόφαση της Ελλάδας να νομοθετήσει σύντομα την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 ετών σε social media, μέτρο που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκός μηχανισμός επαλήθευσης ηλικίας, καθώς και ευρωπαϊκή ηλικία ψηφιακής ενηλικίωσης, ώστε οι εθνικές πρωτοβουλίες να είναι πλήρως εναρμονισμένες με τη νομοθεσία της ΕΕ.