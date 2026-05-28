Σόιγκου: Η ρωσική επίθεση στο Κίεβο μπορεί να πραγματοποιηθεί «ανά πάσα στιγμή»

Ο γραμματέας του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Σεργκέι Σόιγκου, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη επίθεση στο Κίεβο από τη Ρωσία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί «ανά πάσα στιγμή».

Μιλώντας στο Διεθνές Φόρουμ Ασφάλειας της Μόσχας, ο Σόιγκου υποστήριξε ότι η Ρωσία έχει ήδη αποδείξει τις στρατιωτικές της δυνατότητες, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη χρήση υπερηχητικών πυραύλων.

«Προειδοποιήσαμε εκ των προτέρων για το είδος της επίθεσης που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και έχουμε ήδη δείξει τη δύναμη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι όσοι θεωρούν πως η Ρωσία έχει εξαντλήσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες κάνουν «βαθύ λάθος».

Ο ίδιος τόνισε ακόμη ότι η πρόσφατη προειδοποίηση της Μόσχας προς ξένους διπλωμάτες και πρεσβευτές να εγκαταλείψουν το Κίεβο έγινε «σοβαρά και συνειδητά».

Οι δηλώσεις Σόιγκου έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, μετά τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές στρατιωτικοβιομηχανικές εγκαταστάσεις, τις οποίες η Μόσχα παρουσίασε ως απάντηση σε ουκρανικά πλήγματα εναντίον πολιτικών στόχων στο ρωσικό έδαφος.

Αναφερόμενος παράλληλα στις εξελίξεις στον Νότιο Καύκασο, ο Σόιγκου δήλωσε ότι η Ρωσία δεν βλέπει καμία ένδειξη απομάκρυνσης της ρωσικής στρατιωτικής βάσης από την Αρμενία, παρά τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στο Ερεβάν.

«Η βάση λειτουργεί κανονικά και δεν διαπιστώνουμε καμία προϋπόθεση ή απειλή που θα οδηγούσε στην αποχώρησή της», ανέφερε.

Σχολιάζοντας τη νέα συμφωνία-πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Αρμενίας και ΗΠΑ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP), ο Σόιγκου υποστήριξε ότι πρόκειται περισσότερο για πολιτική στήριξη προς την αρμενική κυβέρνηση παρά για μια ολοκληρωμένη στρατηγική συμφωνία.

«Μοιάζει περισσότερο με υποστήριξη προεκλογικής εκστρατείας παρά με πλήρως ανεπτυγμένη στρατηγική συνεργασία», σημείωσε.