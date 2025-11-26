Κόσμος

Σοκάρει η ομολογία 28χρονου στις ΗΠΑ: «Σκότωσα την σύζυγό μου, βίασα τη σορό της και την ξαναέθαψα – Είμαι τέρας»

Ο Ζαρμπάμπ Αλί προσπάθησε στη δίκη να επιρρίψει τις ευθύνες στην 25χρονη λέγοντας «αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να ξεφύγω. Ήθελα να πεθάνει. Ήμουν θυμωμένος που δεν με άφηνε να προχωρήσω»
Ο 28χρονος Ζαρμπάμπ Αλί
Ο 28χρονος Ζαρμπάμπ Αλί

Αποτροπιασμό προκάλεσε η κυνική ομολογία του 28χρονου Ζαρμπάμπ Αλί μέσα στο δικαστήριο της Νότιας Καλιφόρνιας των ΗΠΑ όπου παραδέχτηκε ότι όχι μόνο σκότωσε την 25χρονη σύζυγό του Ρέιστελ Καστίγιο αλλά στη συνέχεια βίασε τη σορό της αφού πρώτα την ξέθαψε. Όλα συνέβησαν τον Νοέμβριο του 2022.

Ένας άνδρας από τη Νότια Καλιφόρνια καταδικάστηκε για τη δολοφονία της πρώην συζύγου του, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, αφού δήλωσε στην αστυνομία ότι ένιωθε «τέρας» επειδή την είχε σκοτώσει, την είχε θάψει – και στη συνέχεια επέστρεψε στον τάφο της το επόμενο πρωί, ξέθαψε τη σορό της, την βίασε και την έθαψε ξανά.

Στην ομολογία του για τη δολοφονία που διέπραξε λίγο πριν οριστικοποιηθεί το διαζύγιο που είχε ζητήσει η 25χρονη, ο Ζαρμπάμπ Αλί περιέγραψε ότι κρύφτηκε στο διαμέρισμα της συζύγου του, η οποία ήταν μητέρα δύο παιδιών, και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε επανειλημμένα στο στήθος.

Μετά το έγκλημα ο 28χρονος τύλιξε τη σορό της 25χρονης σε μια κουβέρτα και προσπάθησε να καθαρίσει το αίμα πριν την θάψει σε έναν ρηχό τάφο.

Λίγες ώρες αργότερα. επέστρεψε, ξέθαψε το πτώμα και το κακοποίησε σεξουαλικά.

«Είμαι ένα τέρας, την βίασα. Αν δεν είχα αποδεχθεί ότι έγινα τέρας, τότε θα είχε πεθάνει χωρίς λόγο» είπε στους αστυνομικούς ο 28χρονος.

Η 25χρονη Rachel Castillo
Η 25χρονη Rachel Castillo

Ο ίδιος, πάντως, προσπάθησε στη δίκη να επιρρίψει τις ευθύνες στην 25χρονη λέγοντας «αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να ξεφύγω. Ήθελα να πεθάνει. Ήμουν θυμωμένος που δεν με άφηνε να προχωρήσω». 

Η ποινή για τον 28χρονο που καταδικάστηκε σε ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού αναμένεται να ανακοινωθεί στις 12 Ιανουαρίου.

