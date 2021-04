Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στη Σομαλία και αρκετοί τραυματίστηκαν όταν το μικρό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν καταστράφηκε από την έκρηξη μηχανισμού που ήταν κρυμμένος στο δρόμο.

“Ένα φρικτό συμβάν, 15 αθώοι άνθρωποι σκοτώθηκαν”, έγραψε στο Twitter ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Μοχάμεντ Ιμπραήμ Μοαλιμού, κατηγορώντας τους ισλαμιστές Σεμπάμπ ότι είναι υπεύθυνοι για την τραγωδία. Ο τελευταίος διευκρίνισε ότι η επίθεση σημειώθηκε κοντά στην πόλη Μπαλάντ, 30 χλμ. βορείως της πρωτεύουσας Μογκαντίσου. Το μικρό λεωφορείο μετέφερε πάνω από 20 επιβάτες και είχε αναχωρήσει από το Μογκαντίσου, είπε ο αστυνομικός Αλί Ντουχ.

Νωρίτερα, ο Αμπντικαρίμ Μοχάμεντ, αξιωματούχος της διοίκησης του κρατιδίου Χίρσαμπελ, που συνορεύει με το Μογκαντίσου, είχε αναφέρει 14 θύματα και τέσσερις τραυματίες. Στρατιωτικός αξιωματούχος που υπηρετεί στην περιοχή, ο Αμπσίρ Μοχάμεντ, κατηγόρησε επίσης για την έκρηξη τους ριζοσπάστες ισλαμιστές Σεμπάμπ.

“Οι τρομοκράτες χτυπούν αδιακρίτως. Τοποθέτησαν τη νάρκη η οποία σκότωσε αυτούς τους αθώους πολίτες ενώ ταξίδευαν”, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι Σεμπάμπ διεξάγουν από το 2007 αιματηρή εξέγερση για την ανατροπή της εύθραυστης ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Σομαλίας, που υποστηρίζεται από τη διεθνή κοινότητα.

