Συνεχίζονται οι εμφύλιες στρατιωτικές συγκρούσεις στην πρωτεύουσα του Σουδάν, το Χαρτούμ. Οι μάχες μαίνονται παρά την τριήμερη κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσαν απόψε οι εμπόλεμες πλευρές.

Σύμφωνα με τις ανταποκρίσεις του Reuters και του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων από το Σουδάν, λίγη ώρα αφότου ο στρατός ανακοίνωσε τριήμερη εκεχειρία, ακούγονταν σποραδικά και αεροπορικά πλήγματα.

Επίσης, διεξάγονταν οδομαχίες στην πρωτεύουσα Χαρτούμ μεταξύ του στρατού και των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF). Από τις μάχες έχουν σκοτωθεί 413 άνθρωποι και άλλοι 3.551 τραυματίστηκαν, ανέφερε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Το συνδικάτο των γιατρών ανακοίνωσε ότι το 70% των νοσοκομείων στις εμπόλεμες ζώνες έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, καθώς πολλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από τους βομβαρδισμούς. Τέσσερα νοσοκομεία χτυπήθηκαν την Παρασκευή (21.04.2023) στο αλ Ομπέιντ, μία πόλη που απέχει 350 χιλιόμετρα νότια του Χαρτούμ.

Στο Νταρφούρ, μία από τις φτωχότερες επαρχίες του Σουδάν, «η κατάσταση είναι καταστροφική», είπε ένα μέλος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. «Υπάρχουν τόσοι πολλοί ασθενείς που τους νοσηλεύουμε ακόμη και στο πάτωμα, στους διαδρόμους, γιατί απλούστατα δεν έχουμε κρεβάτια», περιέγραψε.

Από την Ουάσιγκτον, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε απόψε ότι οι Αμερικανοί πολίτες που βρίσκονται στο Σουδάν δεν θα πρέπει να αναμένουν ότι θα γίνει μια συντονισμένη εκκένωση.

Sudanese Ministry of Health Spokesperson:

The situation in hospitals is better than the first days. 103 hospitals out of 133 are now operational in Khartoum. #SudanCrisis #Sudan #SudanConflict pic.twitter.com/tFCQ8UoZ20