Παγκόσμια ανησυχία έχουν προκαλέσει οι συγκρούσεις που μαίνονται μεταξύ του στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) στο Σουδάν. Πυροβολισμοί και εκρήξεις ακούγονται στην πρωτεύουσα της χώρας, το Χαρτούμ, ενώ τρεις άμαχοι – σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες – έχουν χάσει την ζωή τους.

Ο στρατός του Σουδάν ανακοίνωσε ότι η παραστρατιωτική οργάνωση των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) αποπειράθηκε σήμερα (15.04.2023) να επιτεθεί σε διάφορες θέσεις των στρατευμάτων του. Από την πλευρά της, η RSF υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις του σουδανικού στρατού είναι αυτές που προκάλεσαν τις συγκρούσεις που γενικεύονται σε όλη τη χώρα.

Σε ανακοίνωσή τους, οι δυνάμεις RSF ανέφεραν ότι έχουν τον έλεγχο το Προεδρικό Μέγαρο, την κατοικία του Αρχηγού του στρατού, στρατηγού Αμπντέλ Φατάχ αλ Μπουρχάν, των αεροδρομίων σε Χαρτούμ και Ελ Ομπέιντ, αλλά και της στρατιωτικής βάσης στην πόλη Μερόβε.

Εν τω μεταξύ, η Πολεμική Αεροπορία του Σουδάν διεξάγει επιχειρήσεις κατά των επιθέσεων των πανίσχυρων παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF), με βίντεο από τις επιχειρήσεις να κάνουν τον γύρο των social media.

Δείτε βίντεο:

Multiple Sudan Army helicopters spotted over Khartoum.



Attack helicopters also engaging RSF targets. pic.twitter.com/G7vS3a9p0t — Clash Report (@clashreport) April 15, 2023

O στρατός θα αντιδράσει σε «ανεύθυνες» ενέργειες

Ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Σουδάν δήλωσε στη διάρκεια μιας συνέντευξης του στην τηλεόραση Al Jazeera Mubasher TV ότι ο στρατός θα αντιδράσει σε οποιεσδήποτε «ανεύθυνες» ενέργειες. Ο ταξίαρχος Νάμπιλ Αμπντάλα δήλωσε ότι μερικοί πολιτικοί προσπαθούν να πολιτικοποιήσουν τον στρατό. Ο ίδιος είπε ότι οι δυνάμεις RSF είχαν ισχυρή παρουσία στην έδρα της κρατικής τηλεόρασης.

Δείτε βίντεο:

Οι RSF κατηγορούν τον στρατό για προσπάθεια πραξικοπήματος

Από την πλευρά του, ο διοικητής των πανίσχυρων παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) στρατηγός Μοχάμεντ Χάμνταν Νταγκάλο, που είναι ευρύτερα γνωστός ως Χεμεντί, χαρακτήρισε τον αρχηγό του στρατού Αμπντέλ Φατάχ αλ Μπουρχάν ως εγκληματία, κατηγορώντας τον στρατό για τη διενέργεια πραξικοπήματος, σε μία σημερινή ζωντανή τηλεφωνική συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera που έχει την έδρα του στο Κατάρ.

Ο στρατηγός Μοχάμεντ Χάμνταν Νταγκάλο υποστήριξε ότι οι στρατιώτες του οδηγήθηκαν στην πολεμική αντιπαράθεση, καθώς οι συγκρούσεις με τον στρατό ξέσπασαν σε όλη τη χώρα, μετά από ημέρες κλιμάκωσης της έντασης.

Δείτε βίντεο:

Μαρτυρίες για σφοδρές συγκρούσεις και εκρήξεις

Η κατάσταση στο Σουδάν χαρακτηρίζεται έκρυθμη, καθώς οι συγκρούσεις φαίνεται να γενικεύονται σε όλη τη χώρα. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ανταλλαγή πυροβολισμών σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας, το Χαρτούμ, αλλά και στην πρωτεύουσα του Βόρειου Νταρφούρ, Ελ Φάσερ.

Μάχες διεξάγονται και στο κτίριο της κρατικής τηλεόρασης του Σουδάν, όπως είπε σε μία σύντομη εμφάνισή του ένας παρουσιαστής της τηλεόρασης, καθώς οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) συγκρούονται με τις δυνάμεις του στρατού. Σύμφωνα με μία μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα στο Reuters, πυροβολισμοί ακούγονταν στο ευρύτερο περιβάλλον των εγκαταστάσεων της τηλεόρασης.

Την ίδια ώρα, η κρατική αεροπορική εταιρία της Σαουδικής Αραβίας (Saudia) ανακοίνωσε ότι ένα από τα αεροσκάφη της, τύπου Airbus «είχε ένα ατύχημα» στο αεροδρόμιο του Χαρτούμ στο Σουδάν, πριν από την προγραμματισμένη σημερινή αναχώρησή του για το Ριάντ, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η Saudia ανέφερε επίσης, σε μία ανακοίνωσή της ότι οι πτήσεις της προς και από το Σουδάν έχουν ανασταλεί μέχρι να υπάρξει μία νέα ανακοίνωση.

⚡️ Sudanese Special Forces Claim Control of Khartoum Airport as Fighting Continues



Terrified passengers were trapped inside the terminal as Saturday morning’s eruption of violence between rival military factions in Sudan continued as each side claiming control of pic.twitter.com/yqkp3Ukkyt — MARIA (@its_maria012) April 15, 2023

Παράλληλα, η κρατική αεροπορική εταιρία της Αιγύπτου EgyptAir ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλλει τις πτήσεις της προς και από το Χαρτούμ για 72 ώρες, μετά το ξέσπασμα των πολεμικών συγκρούσεων στην πρωτεύουσα του Σουδάν.

Βίντεο από την πρωτεύουσα του Σουδάν αλλά και το διεθνές αεροδρόμιο στο Χαρτούμ, που τις τελευταίες ώρες κάνουν τον γύρο των social media, επιβεβαιώνουν το τεταμένο κλίμα και τις συγκρούσεις.

Δείτε βίντεο:

Western diplomats fled Sudan a week ago in anticipation of the coup they had sponsored. pic.twitter.com/QxuX8iLW4D — Sentletse 🇷🇺🇿🇦 (@Sentletse) April 15, 2023

Multiple Sudan Army helicopters spotted over Khartoum also engaging RSF targets. pic.twitter.com/5tGpL7cRFM — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 15, 2023

⚡️ Sudanese Special Forces Claim Control of Khartoum Airport as Fighting Continues



Terrified passengers were trapped inside the terminal as Saturday morning’s eruption of violence between rival military factions in Sudan continued as each side claiming control of pic.twitter.com/yqkp3Ukkyt — MARIA (@its_maria012) April 15, 2023

In Khartoum, Sudan’s capital, fighting broke out between the Sudan Armed Forces and the Rapid Support Forces. #sudan pic.twitter.com/zjQpzNjJUY (@FactZoneAfrica) April 15, 2023

Khartoum is cut off the world. RSF soldiers on the runway in Khartoum #Sudan pic.twitter.com/zwmu8mJgWW — Mohanad Hashim (@moehash1) April 15, 2023

Παγκόσμια ανησυχία για τις συγκρούσεις

Η κατάσταση που επικρατεί στο Σουδάν τις τελευταίες ώρες δεν έχει περάσει απαρατήρητη από την διεθνή κοινότητα, με πολλούς εκπροσώπους της να εκφράζουν την ανησυχία τους για την «κλιμάκωση της βίας» στην χώρα.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Ζοζέφ Μπορέλ κάλεσε σήμερα όλες τις εμπλεκόμενες δυνάμεις στην κλιμάκωση της βίας στο Σουδάν να σταματήσουν άμεσα την άσκηση βίας, αναφέροντας σε μία ανάρτησή του στο Twitter πως όλο το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα είναι ασφαλές, ενώ έχει γίνει σχετική καταμέτρησή του.

Alarming news of fighting in #Sudan. The EU calls on all forces to stop the violence immediately.



An escalation will only aggravate the situation. Protection of citizens is a priority.



All EU staff in the country is safe and accounted for. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 15, 2023

O Αμερικανός υπουργός των Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ανέφερε σήμερα ότι ανησυχεί βαθιά σχετικά με τις αναφορές για την κλιμάκωση της βίας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων του Σουδάν και της κύριας παραστρατιωτικής οργάνωσης των δυνάμεων RSF, ενώ κάλεσε για τον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών. «Βρισκόμαστε σε επαφή με την ομάδα της πρεσβείας μας στο Χαρτούμ, όλοι έχουν καταμετρηθεί επί του παρόντος», ανέφερε ο Μπλίνκεν σε μία ανάρτησή του στο Twitter. «Παροτρύνουμε όλους τους εμπλεκόμενους να σταματήσουν άμεσα τη βία και να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση της πολεμικής έντασης ή την κινητοποίηση δυνάμεων, αλλά να συνεχίσουν τις συνομιλίες για την επίλυση των σημαντικών ζητημάτων».

Deeply concerned about reports of escalating violence between the Sudanese Armed Forces and Rapid Support Forces. We are in touch with the Embassy team in Khartoum – all are currently accounted for. We urge all actors to stop the violence immediately and avoid further escalations… — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 15, 2023

Η Σαουδική Αραβία ανησυχεί βαθιά για την κλιμάκωση της έντασης και συγκρούσεις στο Σουδάν, ενώ καλεί τους εμπλεκόμενους να επιλέξουν τον διάλογο απέναντι στην πολεμική διαμάχη, όπως ανέφερε σήμερα σε μία ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών στο Ριάντ.

H πρεσβεία της Βρετανίας στο Σουδάν συνιστά στους Βρετανούς πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να παραμείνουν στα σπίτια τους, ανακοινώνοντας ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση, μετά την ανακοίνωση των παραστρατιωτικών ότι ελέγχουν το προεδρικό μέγαρο, αλλά και άλλες πόλεις. «Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στο Χαρτούμ και σε άλλες περιοχές του Σουδάν, όπου έχουν ξεσπάσει πολεμικές συγκρούσεις», ανέφερε η πρεσβεία στο Twitter. «Συμβουλεύουμε όλους τους Βρετανούς στο Σουδάν να παραμείνουν στα σπίτια τους και να παρακολουθούν τις ταξιδιωτικές οδηγίες μας για περισσότερες ενημερώσεις».

Η Αίγυπτος εκφράζει τη μεγάλη ανησυχία της για τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στο Σουδάν, ενώ καλεί τις εμπλεκόμενες πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, όπως ανέφερε σήμερα σε μία ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών στο Κάιρο.

Από την πλευρά της, η πρεσβεία της Ρωσίας στο Σουδάν ανακοίνωσε σήμερα ότι ανησυχεί για την «κλιμάκωση της βίας» στη χώρα, καλώντας για την ανάγκη εκεχειρίας, αλλά και για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA. Η πρεσβεία ανέφερε ότι η ατμόσφαιρα στην πρωτεύουσα Χαρτούμ είναι τεταμένη, αλλά οι Ρώσοι διπλωμάτες είναι ασφαλείς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ