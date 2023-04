Δέκα ημέρες μετά το ξέσπασμα των σφοδρών συγκρούσεων στο Σουδάν, ο ΟΗΕ κάνει λόγο για τουλάχιστον 460 νεκρούς και 4.100 τραυματίες. Η τριήμερη εκεχειρία γενικά τηρείτο, κυρίως στο Χαρτούμ, όμως αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως την Τρίτη (25.04.2023) οι μάχες συνεχίζονταν και σε ορισμένες περιπτώσεις «εντάθηκαν».

Καθώς η κατάπαυση του πυρός διάρκειας 72 ωρών ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές στο Σουδάν, που συμφωνήθηκε ανάμεσα στον στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, τηρείτο εν μέρει χθες Τρίτη (25.04.2023) στο Χαρτούμ, πολλές ξένες χώρες επιτάχυναν τις προσπάθειές τους για να απομακρύνουν τους πολίτες τους από το κράτος της Αφρικής όπου επικρατεί χάος από τις σφοδρές συγκρούσεις.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι το βράδυ της Τρίτης (26.04.2023) έφθασε στη χώρα πλοίο που μετέφερε 1.687 άμαχους που εγκατέλειψαν το Σουδάν, υπηκόους πενήντα και πλέον χωρών. Το σύνολο των απομακρυνθέντων, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, μεταφέρθηκαν από «πλοίο του βασιλείου» και «το βασίλειο προσπαθεί να καλύψει όλες τις βασικές ανάγκες των ξένων υπηκόων».

Δεκατρείς από τους άμαχους που έφθασαν στην Τζέντα είναι Σαουδάραβες, οι υπόλοιποι είναι υπήκοοι κρατών της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής, της Ευρώπης, της Ασίας, της βόρειας Αμερικής και της κεντρικής Αμερικής. Συνολικά απομακρύνθηκαν από το Σουδάν προς τη Σαουδική Αραβία μέχρι σήμερα 2.148 άνθρωποι, ανάμεσά τους 2.000 και πλέον αλλοδαποί.

Δείτε φωτογραφίες:

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη Σαουδική Αραβία έχουν διεξαχθεί αρκετές επιχειρήσεις κατεπείγουσας απομάκρυνσης αμάχων, διά θαλάσσης και αεροπορικές. Το Σάββατο, 150 άνθρωποι έχασαν με πλοίο στην Τζέντα, λιμάνι της Σαουδικής Αραβίας. Τη Δευτέρα, αεροσκάφος C-130 Hercules μετέφερε δεκάδες πολίτες της Νότιας Κορέας σε αεροπορική βάση στην Τζέντα, ενώ πλοίο μετέφερε μέσω της Ερυθράς Θάλασσας σχεδόν 200 ανθρώπους από 14 χώρες που παρέλαβε στο Πορτ Σουδάν.

Η Bundeswehr απομάκρυνε αεροπορικώς άλλους 120 ανθρώπους από το Σουδάν στην Ιορδανία, από την οποία πρόκειται να μεταφερθούν στη Γερμανία, ενημέρωσε η διοίκηση επιχειρήσεων των γερμανικών ομοσπονδιακών ένοπλων δυνάμεων μέσω Twitter το βράδυ της Τρίτης (25.04.2023).

Δείτε φωτογραφίες:

Last night, another Bundeswehr plane left Sudan and arrived safely in Jordan this morning.

So far around 500 people have been evacuated as part of the Bundeswehr’s evacuation operation from Sudan. pic.twitter.com/hRaj50zDmE