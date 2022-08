Φωτιά έχει ξεσπάσει σε ένα πλοίο που πλέει ανοικτά από τις ακτές στη Σουηδία και έχει ξεκινήσει ήδη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης.

“Έχει ξεσπάσει πυρκαγιά στο γκαράζ”, δήλωσε στο AFP ο Γιόνας Φράνζεν, εκπρόσωπος των λιμενικών αρχών στη Σουηδία, ο οποίος πρόσθεσε πως τρία ελικόπτερα και επτά σκάφη έχουν σταλεί στο σημείο και πως έχει αρχίσει η εκκένωση του πλοίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#Svezia, traghetto con 300 persone a bordo a fuoco al largo della costa #GotskaSandön



Ferry with 300 on board catches fire off sweden coast#29agosto pic.twitter.com/YSTxahcj2c