Σουηδία: Η στιγμή των πυροβολισμών σε σχολείο – «Θεέ μου, άνθρωποι κλαίνε»

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ένοπλη επίθεση σε κτίριο όπου στεγάζει σχολεία στη Σουηδία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι σήμερα Τρίτη, (04.02.25) στην πόλη Ερεμπρού της Σουηδίας, 200 χιλιόμετρα δυτικά της Στοκχόλμη.

Οι αστυνομικές αρχές τόνισαν ότι μέχρι στιγμής η εκτίμησή τους είναι ότι δεν υπάρχει τρομοκρατικό κίνητρο πίσω από την επίθεση, ωστόσο τόνισαν ότι ακόμη δεν είναι απολύτως σίγουροι.

Πρόσθεσαν ότι πιστεύουν ότι έχουν συλλάβει τον κύριο δράστη, σημειώνοντας πως δεν αναμένουν περισσότερες επιθέσεις.

Την ίδια στιγμή, συγκλονίζει το βίντεο, το οποίο καταγράφει τις δραματικές σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο σχολικό συγκρότημα, όταν ο δράστης άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα πολλά άτομα να χάσουν τη ζωή τους.

Στο βίντεο, την αυθεντικότητα του οποίου επιβεβαίωσε o Guardian, ακούγονται οι πυροβολισμοί με ανθρώπους να τρέχουν από το σημείο για να διαφύγουν. «Θεέ μου, ακούγονται πυροβολισμοί, άνθρωποι κλαίνε», ακούγεται μία γυναίκα.

Ο φερόμενος ως δράστης μεταξύ των νεκρών, σύμφωνα με την αστυνομία, όπως μετάδωσε η εφημερίδα Aftonbladet.

Ο ύποπτος μετά την επίθεση φέρεται να έστρεψε το όπλο στον εαυτό του.

Το προφίλ και το κίνητρο του δεν είναι ακόμη γνωστό και οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται στο σχολείο για εντοπισμό πιθανών θυμάτων, ενώ νωρίτερα πραγματοποιήθηκαν έρευνες και στο σπίτι του υπόπτου.

Νωρίτερα, η εφημερίδα Aftonbladet και τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα SVT και TV4, επικαλούμενα μη κατονομαζόμενες πηγές, ανέφεραν πολλούς νεκρούς από την επίθεση, αναφορές τις οποίες δεν επιβεβαίωνε η αστυνομία.

Δείτε Live εικόνα από το σημείο

Οι αρχές επιβολής του νόμου ειδοποιήθηκαν περίπου γύρω στις 12:30 τοπική ώρα (13:30 ώρα Ελλάδας) και η επιχείρηση της αστυνομίας βρισκόταν σε εξέλιξη τέσσερις ώρες αργότερα γύρω από το σχολικό συγκρότημα Ρισμπέργσκα, όπου στεγάζονται δημοτικά εκπαιδευτικά κέντρα για ενήλικες που δεν ολοκλήρωσαν την επίσημη εκπαίδευσή τους ή δεν κατάφεραν να πάρουν τους βαθμούς για να συνεχίσουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το συγκρότημα σχολείων αυτό στεγάζει σχολεία και για παιδιά.

One Psychopath Arrested in Örebro Shooting. Sweden school shooting: Police warn “danger not over” after five people shot in an attack at a school in Örebro, 200 km west of Stockholm. Armed suspect still at large. #Örebro #Sweden #SchoolShooting pic.twitter.com/1QgSUzpGsB

Στην πρώτη ενημέρωσή της για το συμβάν στις 14:10 τοπική ώρα (15:10 ώρα Ελλάδας), η αστυνομία ανέφερε ότι πέντε άνθρωποι πυροβολήθηκαν στην επίθεση, λέγοντας ότι επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη συνέχεια, η αστυνομία διευκρίνισε ότι ο δράστης είναι ένας από τους πέντε τραυματίες.

«Σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε σχολείο. Πέντε άτομα χτυπήθηκαν. Η κατάστασή τους δεν είναι σαφής. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη», ήταν η πρώτη ανακοίνωση της σουηδικής αστυνομίας για την επίθεση, σημειώνοντας ότι αυτή αντιμετωπίζεται ως «απόπειρα ανθρωποκτονίας, εμπρηστική επίθεση και επίθεση με βαρύ οπλισμό».

Σύμφωνα με την εφημερίδα Aftonbladet, ακούστηκαν πυρά από αυτόματα όπλα. Δεν τραυματίστηκαν αστυνομικοί, σύμφωνα με τις αρχές.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την ύπαρξη άλλων υπόπτων και για την αποσαφήνιση αυτού συνεχίζουμε να εργαζόμαστε εντατικά σε αυτή την φάση», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη και δεκάδες αστυνομικά οχήματα βρίσκονται στο σημείο, τόνισαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Γονείς και άλλα άτομα περιμένουν με αγωνία κοντά στο περίμετρο που έχει στήσει η αστυνομία.

Οι αρχές κάλεσαν το κοινό να μείνει μακριά από την περιοχή.

Ο αξιωματούχος Υγείας του Ορεμπρό, Γιόνας Κλάσον δήλωσε ότι πέντε άτομα εισήχθησαν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της πόλης μετά την επίθεση.

Δύο από τους τραυματίες «έχουν χειρουργηθεί και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, τα τραύματά τους δεν είναι επικίνδυνα για τη ζωή τους», είπε, προσθέτοντας ότι ένας άλλος «δεν έχει χειρουργηθεί και είναι σε σοβαρή κατάσταση».

Δεν έδωσε πληροφορίες για τους άλλους.

Η 54χρονη δασκάλα του σχολείου, Μαρία Πεγκάντο, είπε ότι κάποιος άνοιξε την πόρτα της σχολικής της αίθουσας αμέσως μετά το μεσημεριανό διάλειμμα και φώναξε σε όλους να βγουν έξω.

«Έβγαλα και τους 15 μαθητές μου στο διάδρομο και αρχίσαμε να τρέχουμε», είπε στο Reuters σε τηλεφωνική επικοινωνία. «Τότε άκουσα δύο πυροβολισμούς αλλά τα καταφέραμε. Ήμασταν κοντά στην είσοδο του σχολείου».

«Είδα ανθρώπους να τους σέρνουν έξω τραυματισμένους, τον έναν μετά τον άλλο. Κατάλαβα ότι πρόκειται για κάτι πολύ σοβαρό», είπε.

Σπουδαστές του σχολείου ενηλικών και σε κοντινά σχολεία παρέμειναν εντός των κτιρίων τους για πολλές ώρες πριν η αστυνομία δώσει εντολή σταδιακά να εκκενώσουν τις εγκαταστάσεις.

Εικόνες που τραβήχτηκαν μέσα από το σχολείο δείχνουν μαθητές να είναι κάτω από τα θρανία.

«Με λύπη έμαθα για την τρομερή πράξη βίας που συνέβη στο Ορεμπρό. Οι σκέψεις μου βρίσκονται στα θύματα και τις οικογένειές τους», δήλωσε ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον στο X.

«Αυτή είναι μια πολύ οδυνηρή ημέρα για όλη τη Σουηδία. Οι σκέψεις μου είναι επίσης σε όλους εκείνους των οποίων μια φυσιολογική σχολική μέρα μετατράπηκε σε φρίκη. Το να είσαι κλειδωμένος μέσα σε μια σχολική αίθουσα, φοβούμενος για τη ζωή σου, είναι ένας εφιάλτης που κανείς δεν πρέπει να ζήσει», πρόσθεσε.

«Οι ειδήσεις που έρχονται για επίθεση στο Ορεμπρό είναι πολύ σοβαρές», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γκούναρ Στρόμερ στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο SVT, προσθέτοντας ότι οι κυβερνητικές αρχές βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την αστυνομία.

At least five people have been shot at Risbergska School in Orebro, in southern Sweden, amid reports of a “shooting with an automatic weapon”.



Place your bets on who the attacker is… pic.twitter.com/Hw5mkOWYZJ