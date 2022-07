Η Σρι Λάνκα πλήττεται από τη χειρότερη οικονομική κρίση στην ιστορία της, γεγονός που έχει προκαλέσει αναταραχές στη χώρα. Εδώ και εβδομάδες πλήθος κόσμου προχωρά σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, με αποκορύφωμα την τελευταία κατά την οποία οι διαμαρτυρόμενοι βρέθηκαν μέχρι και… στην πισίνα της προεδρικής κατοικίας!

Με ανακοίνωσή του, ο πρωθυπουργός της Σρι Λάνκα Ρανίλ Βικρεμεσίνγκε δήλωσε ότι προτίθεται να παραιτηθεί για να ανοίξει ο δρόμος για τον σχηματισμό πολυκομματικής κυβέρνησης. Η ανακοίνωση ακολούθησε την κλιμάκωση των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που υποχρέωσαν τον πρόεδρο της χώρας Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα να φυγαδευτεί σήμερα (09.08.2022) από την επίσημη κατοικία του στο Κολόμπο λίγα λεπτά προτού εισβάλουν σε αυτή χιλιάδες διαδηλωτές.

Κάποιοι διαδηλωτές, κρατώντας σημαίες της Σρι Λάνκα και κράνη, εισέβαλαν στην κατοικία του προέδρου Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο NewsFirst στις οποίες διακρίνονται διαδηλωτές να έχουν πέσει ακόμα και μέσα στην πισίνα…

Presidential Palace in Sri Lanka peacefully stormed ⭐️



President pictured fleeing country with suitcases ⭐️



People take a dip in his swimming pool afterwards 😎



All we can say to these brave people in Sri Lanka is 👏👏👏 pic.twitter.com/NIRCQ4w7fA