Οι ηγέτες του κινήματος διαμαρτυρίας στη Σρι Λάνκα που υποχρέωσαν τον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό της χώρας να εγκαταλείψουν την επίσημη κατοικία ,τους δήλωσαν σήμερα ότι θα συνεχίσουν την κατάληψη των κατοικιών μέχρι να τους δουν να φεύγουν και επίσημα από τα αξιώματά τους.

“Ο πρόεδρος πρέπει να παραιτηθεί, ο πρωθυπουργός πρέπει να παραιτηθεί και η κυβέρνηση πρέπει να φύγει”, είπε σε συνέντευξη Τύπου στον τόπο διαμαρτυρίας ο θεατρικός συγγραφέας Ρουβάντιε Τσικέρα περιστοιχιζόμενος από άλλους ηγέτες του κινήματος της Σρι Λάνκα.

Ο πρόεδρος Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα και ο πρωθυπουργός Ρανίλ Βικρεμεσίνγκε σχεδιάζουν να παραιτηθούν, όπως ανακοίνωσε χθες ο πρόεδρος της βουλής, υποκύπτοντας στις έντονες πιέσεις έπειτα από μια ημέρα διαδηλώσεων κατά την οποία οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν έφοδο στην επίσημη προεδρική κατοικία και πυρπόλησαν την κατοικία του πρωθυπουργού στο Κολόμπο.

Χαρακτηριστικές είναι οι χτεσινές εικόνες με διαδηλωτές να… παίρνουν το μπάνιο τους στην πισίνα.

Presidential Palace in Sri Lanka peacefully stormed ⭐️



President pictured fleeing country with suitcases ⭐️



People take a dip in his swimming pool afterwards 😎



All we can say to these brave people in Sri Lanka is 👏👏👏 pic.twitter.com/NIRCQ4w7fA