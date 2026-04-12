Στενά του Ορμούζ: Βίντεο ντοκουμέντο από τις απειλές του Ιράν σε αμερικανικό αντιτορπιλικό – «Αλλάξτε πορεία, θα ανοίξουμε πυρ»

Ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε σήμερα (12.04.2026) από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν δείχνει στέλεχος του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης να προειδοποιεί ένα αντιτορπιλικό του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ να γυρίσει πίσω μετά την είσοδό του στα Στενά του Ορμούζ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες (11.04.2026) ότι δύο αντιτορπιλικά, το USS Frank E. Petersen Jr. και το USS Michael Murphy (DDG-112), «διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ και επιχειρούσαν στον Αραβικό Κόλπο στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αποστολής για να διασφαλίσουν ότι η περιοχή είναι πλήρως απαλλαγμένη από τις νάρκες που είχαν τοποθετηθεί προηγουμένως από το Ιράν».

Σο βίντεο που δημοσίευσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ακούγεται ο Ιρανός στρατιώτης να αναφέρει: «Πολεμικό πλοίο με αριθμό 121 [εννοεί το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Frank E. Petersen J] αυτός είναι ο σταθμός του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, πρέπει να αλλάξετε πορεία και να επιστρέψετε αμέσως στον Ινδικό Ωκεανό. Εάν δεν υπακούσετε στην εντολή μου, θα γίνετε στόχος».

Footage shows The U.S. destroyers fled the Strait of Hormuz after receiving a warning from Iran’s Navy, yesterday. pic.twitter.com/AyP3L7D06P — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) April 12, 2026

Ένας Αμερικανός στρατιώτης από το USS Frank E. Petersen Jr. ακούγεται να δηλώνει ότι το πλοίο συμμετέχει σε «διέλευση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Ο Ιρανός στρατιωτικός του απαντά ότι αυτή είναι η «τελευταία προειδοποίηση» προτού «ανοίξει πυρ εναντίον τους χωρίς καμία προειδοποίηση».