Στενά του Ορμούζ: Βίντεο ντοκουμέντο από τις απειλές του Ιράν σε αμερικανικό αντιτορπιλικό – «Αλλάξτε πορεία, θα ανοίξουμε πυρ»

Ο διάλογος ανάμεσα σε Ιρανό Φρουρό της Επανάστασης και σε Αμερικανό στρατιωτικό του αντιτορπιλικού USS Frank E. Petersen
Το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Frank E. Petersen σε επιχείρηση κατά του Ιράν
Το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Frank E. Petersen σε επιχείρηση κατά του Ιράν / U.S. Navy / Handout via REUTERS

Ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε σήμερα (12.04.2026) από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν δείχνει στέλεχος του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης να προειδοποιεί ένα αντιτορπιλικό του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ να γυρίσει πίσω μετά την είσοδό του στα Στενά του Ορμούζ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες (11.04.2026) ότι δύο αντιτορπιλικά, το USS Frank E. Petersen Jr. και το USS Michael Murphy (DDG-112), «διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ και επιχειρούσαν στον Αραβικό Κόλπο στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αποστολής για να διασφαλίσουν ότι η περιοχή είναι πλήρως απαλλαγμένη από τις νάρκες που είχαν τοποθετηθεί προηγουμένως από το Ιράν».

Σο βίντεο που δημοσίευσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ακούγεται ο Ιρανός στρατιώτης να αναφέρει: «Πολεμικό πλοίο με αριθμό 121 [εννοεί το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Frank E. Petersen J] αυτός είναι ο σταθμός του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, πρέπει να αλλάξετε πορεία και να επιστρέψετε αμέσως στον Ινδικό Ωκεανό. Εάν δεν υπακούσετε στην εντολή μου, θα γίνετε στόχος».

Ένας Αμερικανός στρατιώτης από το USS Frank E. Petersen Jr. ακούγεται να δηλώνει ότι το πλοίο συμμετέχει σε «διέλευση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Ο Ιρανός στρατιωτικός του απαντά ότι αυτή είναι η «τελευταία προειδοποίηση» προτού «ανοίξει πυρ εναντίον τους χωρίς καμία προειδοποίηση».

Κόσμος
Νέα Υόρκη: Η ευχή του Ζοράν Μαμντάνι στα ελληνικά για «Καλή Ανάσταση» και το «ουάου» του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου
Μιλώντας προς τους πιστούς ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ευχήθηκε στα ελληνικά «Καλή Ανάσταση» προκαλώντας την έκπληξη του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοράν Μαμντάνι και ο Αρχιεπίσκοπος Βορείου Αμερικής Ελπιδοφόρος
