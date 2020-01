Στην αντεπίθεση Γουίλιαμ και Χάρι! «Είμαστε μια χαρά! Σταματήστε να μας προσβάλλετε!»

Έτσι, ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο αδερφός του Πρίγκιπας Χάρι εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση στην οποία αναφέρουν μεταξύ άλλων: «Παρά τις ξεκάθαρες διαψεύσεις μια ψεύτικη είδηση δημοσιεύθηκε σε βρετανική εφημερίδα όσον αφορά στις σχέσεις μας». Σε άλλο σημείο της κοινής ανακοίνωσης τονίζεται: «Για εμάς τους δυο που νοιαζόμαστε τόσο πολύ για θέματα που έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία, η χρήση εμπρηστικών εκφράσεων (μπούλινγκ) με αυτό τον τρόπο είναι προσβλητική και πιθανότατα επιζήμια».

Την ίδια ώρα, πιθανότατα να είναι σε εξέλιξη το έκτακτο οικογενειακό συμβούλιο στο οποίο ο μόνος που δεν θα συμμετέχει θα είναι ο 98χρονος Πρίγκιπας Φίλιππος ο οποίος έφυγε σήμερα το μεσημεράκι από το Σάντρινγχαμ όπου έχει συγκεντρωθεί όλη η οικογένεια για να προσπαθήσει να λύσει την κρίση μετά την απόφαση του Χάρι και της Μέγκαν.

The Sandringham Summit will be one of those occasions when the Queen will really miss Prince Philip’s active involvement as she seeks to resolve the latest crisis https://t.co/3MNRDEvnEf

— Peter Hunt (@_PeterHunt) January 13, 2020