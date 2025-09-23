Κόσμος

Στην Αργεντινή ανακαλύφθηκε δεινόσαυρος με κόκκαλο κροκόδειλου στο στόμα – «Πέθανε τρώγοντας»

Το πλάσμα έζησε πριν από 66 έως 70 εκατομμύρια χρόνια - κοντά στην εποχή που εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι
Ο νεαρός δεινόσαυρος που ανακαλύφθηκε στην Αργεντινή έχοντας κόκκαλο κροκόδειλου στο στόμα του
Andrew McAfee, Carnegie Museum of Naturtal History via AP

Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν δεινόσαυρο στην Αργεντινή με ισχυρά νύχια, ο οποίος τρεφόταν με κόκαλα αρχαίου κροκοδείλου. Το νέο εύρημα είχε πιθανώς μήκος 7 μέτρα και προέρχονταν από μία μυστηριώδη ομάδα που ονομαζόταν μεγαράπτορες δεινόσαυροι.

Οι δεινόσαυροι αυτοί κυνηγούσαν σε περιοχές που σήμερα είναι η Νότια Αμερική όπου και βρίσκεται η Αργεντινή, η Αυστραλία και μέρη της Ασίας, χωρίζοντας σε διαφορετικά είδη κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών.

Όπως γράφει το Associated Press την Τρίτη (23.09.2025), οι μεγαράπτορες ήταν γνωστοί για τα μακρόστενα κρανία τους και τα «τεράστια και πολύ ισχυρά νύχια» τους, σύμφωνα με τον Lucio Ibiricu του Ινστιτούτου Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας της Παταγονίας, ο οποίος ήταν μέλος της ομάδας που έκανε την ανακάλυψη.

Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σαφές πώς αυτά τα πλάσματα κυνηγούσαν και πού βρίσκονται στην εξελικτική χρονολογική σειρά, κυρίως επειδή τα απολιθώματα που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι στιγμής είναι ατελή.

Σε μία νέα μελέτη, οι ερευνητές ανέφεραν ότι ανακάλυψαν μέρος ενός κρανίου, καθώς και οστά χεριών, ποδιών και ουράς από το βραχώδες σχηματισμό Lago Colhué Huapi στην Παταγονία. Παρατήρησαν μοναδικά χαρακτηριστικά στα οστά που τους έκαναν να συνειδητοποιήσουν ότι θα μπορούσε να πρόκειται για ένα νέο είδος.

Το τελευταίο μέλος της οικογένειας των μεγαραπτόρων, με το όνομα Joaquinraptor casali, «καλύπτει ένα σημαντικό κενό, καθώς αποτελεί ένα από τα πιο ολοκληρωμένα σκελετικά ευρήματα που έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα», δήλωσε σε email ο Federico Agnolin από το Αργεντινό Μουσείο Φυσικών Επιστημών «Bernardino Rivadavia». Ο Agnolin δεν συμμετείχε στην έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε την Τρίτη στο περιοδικό «Nature Communications».

Ο νεαρός δεινόσαυρος ήταν τουλάχιστον 19 ετών όταν πέθανε

Το πλάσμα πιθανότατα έζησε πριν από 66 έως 70 εκατομμύρια χρόνια – κοντά στην εποχή που εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι – και ήταν τουλάχιστον 19 ετών όταν πέθανε, αν και οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν τι το σκότωσε.

Το οστό του μπροστινού ποδιού που πιέζεται στα σαγόνια του – που ανήκει σε έναν αρχαίο συγγενή των κροκοδείλων – θα μπορούσε να δώσει κάποιες ενδείξεις για τη διατροφή του και για το αν ήταν ο κορυφαίος θηρευτής στις υγρές προϊστορικές πλημμυρικές πεδιάδες.

Ο Ibiricu ονόμασε τον νέο δεινόσαυρο στη μνήμη του γιου του Joaquin. Αν και ο Joaquin ήταν πολύ μικρός και δεν είχε ακόμη αναπτύξει ένα ενδιαφέρον για τους δεινόσαυρους, ο Ibiricu εξακολουθεί να πιστεύει ότι θα του άρεσε να πάρει το όνομά του από έναν δεινόσαυρο.

«Όλα τα παιδιά αγαπούν τους δεινόσαυρους, οπότε πιθανότατα θα ήταν και αυτός οπαδός τους», είπε.

Κόσμος
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: Καμία συμφωνία με την Ευρώπη – Ορατός ο κίνδυνος νέων κυρώσεων
Στον ΟΗΕ, το Ιράν και οι Ευρωπαίοι συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συζητήσεις για το πυρηνικό ζήτημα, χωρίς όμως να υπάρξει συμβιβασμός – Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, αποκλείει κάθε διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ
Συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν στη Νέα Υόρκη
Η Nasa σχεδιάζει την πρώτη επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη έπειτα από 50 χρόνια
Οι αστροναύτες Ριντ Γουάισμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ και Τζέρεμι Χάνσεν, δεν θα προσεδαφιστούν στη Σελήνη, αλλά θα είναι οι πρώτοι που θα ταξιδέψουν πέρα από χαμηλή γήινη τροχιά από την εποχή του Apollo 17 το 1972
Το Artemis II 1
Παλαιστινιακό κράτος: Συγκεντρώσεις στη Δυτική Όχθη για τις διεθνείς αναγνωρίσεις
Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι συγκεντρώθηκαν σε πολλές πόλεις της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης για να γιορτάσουν το κύμα αναγνωρίσεων του παλαιστινιακού κράτους, σε ένα κλίμα ανάμικτης χαράς και πικρίας
Παλαιστίνιοι συγκεντρώνονται για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες των δυτικών χωρών που αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος
Συγκλονιστικό βίντεο από τον Αμερικανικό βομβαρδισμό στο Ιράν: Πως η βόμβα «τρυπάει» το έδαφος
Η αμερικανική βόμβα MOP ήταν το κύριο όπλο στην επιχείρηση, καθώς είναι η μόνη βόμβα που θα ήταν ικανή να καταστρέψει την βαθιά οχυρωμένη πυρηνική εγκατάσταση του Φορντό
iran
7
Γάζα: Η Ινδονησία έτοιμη να στείλει 20.000 στρατιώτες για διεθνή δύναμη
Ο πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο, διαβεβαίωσε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι η χώρα του είναι διατεθειμένη να αναπτύξει στρατεύματα στο πλαίσιο μιας διεθνούς αποστολής σταθεροποίησης στη Γάζα
Ο Πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάнто, απευθύνεται στην 80ή Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 3
