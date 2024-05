Στην εντατική παραμένουν εφτά επιβάτες της πτήσης της Singapore Airlines με τις σφοδρές αναταράξεις

Τέσσερις μέρες μετά τη μοιραία πτήση με τις σφοδρές αναταράξεις, εφτά επιβάτες της μοιραίας πτήσης εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε νοσοκομεία της Μπανγκόκ, ανακοίνωσε σήμερα νοσοκομείο της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης.

Συνολικά 43 επιβάτες της πτήσης με τις φονικές αναταράξεις νοσηλεύονται σε τρία διαφορετικά νοσοκομεία της Μπανγκόκ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο Samitivej Srinakarin.

Στο Samitivej Srinakarin, όπου βρίσκονται 34 από τους ασθενείς, οι επτά νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας – τρεις Αυστραλοί, δύο Μαλαισιανοί, ένας Βρετανός και ένας Νεοζηλανδός – αναφέρει η ανακοίνωση.

Ανάμεσα στους άλλους 27 ασθενείς που επέβαιναν στην πτήση και νοσηλεύονται σε αυτό το νοσοκομείο περιλαμβάνονται οκτώ Βρετανοί, έξι Αυστραλοί, πέντε Μαλαισιανοί και δύο Φιλιππινέζοι, προσθέτει η ανακοίνωση.

Δύο άτομα πήραν εξιτήριο από το Samitivej Srinakarin, ενώ άλλα δύο από το νοσοκομείο Samitivej Sukhumvit μεταφέρθηκαν στο Samitivej Srinakarin, για να βρίσκονται μαζί με συγγενείς τους που νοσηλεύονται, σημειώνεται.

Le Boeing 777 SQ321 de Singapore Airlines reliant Londres à Singapour a plongé d’environ 6000 pieds en raison d’une poche d’air et de fortes turbulences. 1 passager est décédé et plus de 30 ont été blessés. pic.twitter.com/FWFUop8ekt