Ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα για συνάντηση με Σι Τζινπίνγκ: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα»

Με φόντο τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και την εκεχειρία να κρέμεται σε μια κλωστή ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε για την Κίνα προκειμένου να συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν θα αποτελέσει ένα μέρος των συζητήσεων που θα έχει με τον Σι Τζινπίγκ, ωστόσο το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών είναι ένα θέμα που θα βρεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων.

Η επίσκεψή του στο Πεκίνο θα είναι τριήμερη και κατά την αναχώρησή του δήλωσε ότι θα έχει μια μακρά συνομιλία με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.

«Θα έχουμε μια μακρά συζήτηση για το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι έχει συμπεριφερθεί μάλλον καλά», απάντησε ο Τραμπ σε ερώτηση δημοσιογράφου για τον πόλεμο, ενώ στη συνέχεια αρνήθηκε ότι το Ιράν θα είναι το κυρίαρχο θέμα στις συζητήσεις τους θέλοντας να δώσει το στίγμα ότι το θέμα του πολέμου είναι υπό έλεγχο. «Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε, δεν θα έλεγα ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, επειδή το Ιράν το ελέγχουμε σε μεγάλο βαθμό. Το Ιράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά. Σκέφτομαι ένα πράγμα – δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Η ατζέντα της συζήτησης

Από την συνάντηση των δύο ηγετών το Πεκίνο επιθυμεί διακαώς να διασφαλίσει ότι οι υψηλοί δασμοί που ανακοίνωσε ο Τραμπ πέρυσι –που έφθασαν μέχρι το 145% προτού οι δύο πλευρές συμφωνήσουν σε ‘εκεχειρία’ τον Οκτώβριο– δεν θα επανέλθουν.

Τώρα, όμως, η πιο πιεστική ανησυχία είναι να βρεθεί ένας τρόπος να ανοίξουν και πάλι τα Στενά του Ορμούζ, απ΄όπου διέρχεται η μισή ποσότητα αργού πετρελαίου της Κίνας. Αν και η Κίνα είναι πιο προστατευμένη από το ενεργειακό σοκ σε σχέση με άλλες ασιατικές χώρες, λόγω του διαφοροποιημένου ενεργειακού μείγματος και των μεγάλων αποθεμάτων της, ο κίνδυνος μιας παγκόσμιας ύφεσης –που μπορεί να έρθει ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν όπως προειδοποίησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο– είναι μεγαλύτερη απειλή για την οικονομία της Κίνας. Περίπου το ένα πέμπτο του κινεζικού ΑΕΠ προέρχεται από τις εξαγωγές. Αν ο υπόλοιπος κόσμος δεν μπορεί πλέον να δαπανά χρήματα για την αγορά προϊόντων, η Κίνα θα υποφέρει.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν τον περασμένο μήνα, η Κίνα ώθησε το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ σε έναν προηγούμενο γύρο συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός. Την περασμένη εβδομάδα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί συναντήθηκε με τον Κινέζο ομόλογό του Ουάνγκ Γι στο Πεκίνο. Σύμφωνα με το Πεκίνο, ο Ουάνγκ κάλεσε για «συνολική παύση των εχθροπραξιών» στη Μέση Ανατολή και είπε πως η Κίνα «υποστηρίζει το Ιράν στη διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας και ασφάλειάς του».

Οι ΗΠΑ καθιστούν όλο και περισσότερο σαφές ότι θέλουν τη βοήθεια της Κίνας στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν.

Αυτό από μόνο του μπορεί να επηρεάσει τη δυναμική της συνάντησης μεταξύ των δύο ηγετών.

Η επιρροή στο Ιράν μπορεί να είναι ένας χρήσιμος μοχλός πίεσης για το Πεκίνο στα άλλα δύο θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα της συνάντησης: το εμπόριο και την Ταϊβάν.

Για το μεγαλύτερο μέρος του 2025, οι ΗΠΑ και η Κίνα έμοιαζαν να βρίσκονται στο χείλος ενός νέου εμπορικού πολέμου, που θα μπορούσε να κλονίσει τα θεμέλια της παγκόσμιας οικονομίας, σημειώνει σε ανάλυσή του το BBC.

Ο Τραμπ αύξησε και μείωσε κατ’ επανάληψη τους δασμούς στον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Αμερικής.

Η Κίνα απάντησε μειώνοντας τις εξαγωγές σπάνιων γαιών στις ΗΠΑ και τις αγορές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, πλήττοντας αγρότες σε κρίσιμες πολιτείες που ψήφισαν τον Τραμπ.

Η ένταση έπεσε σε σημαντικό βαθμό μετά τη συνάντηση που είχαν ο Τραμπ και ο Σι στη Νότια Κορέα τον Οκτώβριο. Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου τον Φεβρουάριο, που περιορίζει τη μονομερή εξουσία του προέδρου σχετικά με τους δασμούς, βοήθησε επίσης να κατευναστούν οι ευμετάβλητες εμπορικές διαθέσεις του Τραμπ, επισημαίνει το βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο.

Ο Τραμπ και ο Σι θα έχουν ωστόσο ακόμη πολλά να πουν στη συνάντηση κορυφής του Πεκίνου. Ο Αμερικανός ηγέτης θα ωθήσει για αύξηση των κινεζικών αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων. Η Κίνα είναι βέβαιο ότι θα πιέσει τις ΗΠΑ να εγκαταλείψουν εμπορική έρευνα που ανακοίνωσαν πρόσφατα για αθέμιτες επιχειρηματικές πρακτικές που θα μπορούσαν να επιτρέψουν στον Τραμπ να επιβάλει και πάλι μεγαλύτερους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προσκαλέσει επίσης τους διευθύνοντες συμβούλους των Nvidia, Apple, Exxon, Boeing και άλλων μεγάλων εταιριών να τον συνοδεύσουν σε αυτό το ταξίδι, σύμφωνα το Reuters.

Αν και η Κίνα δεν εξαρτάται πλέον τόσο πολύ από τις ΗΠΑ για το εμπόριο όπως κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ, ο Σι θα θέλει αυτή η συνάντηση να πάει καλά, καθώς η Κίνα χρειάζεται σταθερότητα στην παγκόσμια οικονομία.

Είναι τώρα ο κορυφαίος εμπορικός εταίρος περισσότερων από 120 χωρών, όμως ο Σι ξέρει ότι δεν μπορεί να εμφανιστεί με τόση αυτοπεποίθηση κατά τη συνάντηση με τον Τραμπ.

Η προεργασία της συνάντησης Τραμπ – Σι

Το Πεκίνο δήλωσε σήμερα πως «χαιρετίζει» την επίσκεψη του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται σήμερα στην κινεζική πρωτεύουσα, ενώ επισήμανε ότι θέλει να ενισχυθεί η σινοαμερικανική συνεργασία ώστε να υπάρξει «μεγαλύτερη σταθερότητα» στις διεθνείς σχέσεις.

«Η Κίνα χαιρετίζει την επίσημη επίσκεψη του προέδρου Τραμπ», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Γκούο Τζιακούν.

Η Κίνα είναι έτοιμη να συνεργασθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να «διευρυνθεί η συνεργασία και να αντιμετωπισθούν οι διενέξεις, φέρνοντας έτσι περισσότερη σταθερότητα και βεβαιότητα στον κόσμο, ο οποίος βρίσκεται υπό το κράτος αλλαγών και αναταράξεων», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Στο μεταξύ, στη Νότια Κορέα, ολοληρώθηκαν σήμερα οι συνομιλίες του αμερικανού υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ με τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ, οι οποίες διεξήχθησαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Ιντσεόν, κοντά στη Σεούλ.

Οι δύο αξιωματούχοι συναντήθηκαν για να κάνουν την προεργασία ενόψει της συνάντησης στο Πεκίνο των ηγετών των δύο μεγαλύτερων παγκόσμιων οικονομικών δυνάμεων.