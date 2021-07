Πανηγυρισμούς και δάκρυα ανακούφισης έφερε στους μετανάστες που διασώθηκαν από το Ocean Viking η απόφαση της Ιταλίας να τους επιτρέψει να αποβιβαστούν στη Σικελία.

Οι αρχές της Ιταλίας έδωσαν την άδεια στο Ocean Viking, το πλοίο της SOS Méditerranée το οποίο διεξάγει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο, να ελλιμενιστεί στη Σικελία για να αποβιβάσει 572 μετανάστες που διέσωσε.

Την απόφαση που σκόρπισε χαμόγελα στο πλοίο ανακοίνωσε η μη κυβερνητική οργάνωση το βράδυ της Πέμπτης (08.07.2021).

Much needed news received by the #OceanViking from Italian maritime authorities this evening: the 572 survivors will disembark in Augusta, Sicily.



It's an immense relief to know that their plight at sea is almost over and that the 6 rescues will finally be completed soon. pic.twitter.com/TcPAe4B6Eg