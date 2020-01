Τον Ρώσο πρόεδρο υποδέχθηκε ο Μπασάρ Αλ Ασαντ. Οι δυο άνδρες συναντήθηκαν στην ρωσική στρατιωτική βάση όπως ανακοίνωσε ο Κρεμλίνο. Ο Πούτιν μετάβη οδικώς στο σημείο συνάντησης με τον Άσαντ μέσα από τους δρόμους της Δαμασκού.

First pic from the meeting between Putin and Assad in Damascus, Syria pic.twitter.com/aLVHEaOjrZ

— DoC© (@DocPakistan) January 7, 2020