Στο έλεος της κακοκαιρίας Darragh Βρετανία και Ιρλανδία: Δυο νεκροί, χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα και λυσσαλέοι άνεμοι

Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία, ζουν τις τελευταίες μέρες στους άγριους ρυθμούς της κακοκαιρίας Darragh που έχει στοιχίσει τη ζωή σε δυο ανθρώπους.

Ένας άντρας 40 ετών έχασε τη ζωή του όταν ένα δέντρο έπεσε πάνω, λόγω των ισχυρών ανέμων από την κακοκαιρία που σαρώνει το Ηνωμένο Βασίλειο, στο όχημα που οδηγούσε στην περιοχή Πρέστον, της βορειοδυτικής Αγγλίας, περίπου 60 χιλιόμετρα βόρεια του Μάντσεστερ ενώ νοτιότερα σε περιοχή έξω από το Μπέρμιγχαμ ένας ακόμη σκοτώθηκε ενώ οδηγούσε κάτω από παρόμοιες συνθήκες.

Ο άνεμος σε ορισμένες περιοχές έφτασε τα 149 χιλιόμετρα την ώρα δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα σε όλα τα μέσα συγκοινωνιών με τις αρχές να συνιστούν στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους για να προφυλαχτούν. Χιλιάδες νοικοκυριά εξακολουθούν να μην έχουν ηλεκτρικό.

Χθες (07.12.2024) για προληπτικούς λόγους έκλεισαν πάρκα και πολλές χριστουγεννιάτικες αγορές αλλά ακόμη και το περίφημο θεματικό πάρκο των Χριστουγέννων Winter Wonderland στο Λονδίνο.

Περίπου 3 εκ. άνθρωποι σε περιοχές της Ουαλίας και της νοτιοδυτικής Αγγλίας έλαβαν προειδοποιήσεις στα κινητά τους για την καταιγίδα Ντάρα. «Πρόκειται για τη πιο ευρεία χρήση του συστήματος προειδοποίησης που έχει ποτέ ενεργοποιηθεί στην χώρα», επισημαίνουν βρετανικά ΜΜΕ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Μετεωρολογική υπηρεσία στην Βρετανία εκδίδει κόκκινες προειδοποιήσεις μόνο όταν οι υπάρχει εκτίμηση ότι τα καιρικά φαινόμενα απειλούν ανθρώπινες ζωές.

Impressive skills from this Ryanair pilot landing at Manchester Airport this morning!#StormDarragh #storm #Darragh pic.twitter.com/aYaxasx80B