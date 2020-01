Στο Ιράν η σορός του Σουλεϊμανί

Το πτώμα του Σουλεϊμανί μεταφέρθηκε αεροπορικώς στην πόλη Αβάζ του νοτιοδυτικού Ιράν, όπου άρχισαν οι τελετές μνήμης για τον Ιρανό υποστράτηγο.

Η κρατική ιρανική τηλεόραση άρχισε πριν από τις 08.00 τοπική ώρα (06.30 ώρα Ελλάδας) να μεταδίδει απευθείας πρόγραμμα που δείχνει το μαυροφορεμένο πλήθος να έχει συγκεντρωθεί στο κέντρο αυτής της πόλης.

Χθες, χιλιάδες υποστηρικτές του Ιρανού στρατηγού, Κασέμ Σουλεϊμανί ξεχύθηκανστους δρόμους της Βαγδάτης και συμμετείχαν στην πομπή με τις σορούς του Ιρανού στρατηγού και του 66χρονου ‘Αμπου Μάχντι αλ Μουχάντις, κύριου υπολοχαγού του στο Ιράκ, που σκοτώθηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή σε αμερικανική επιδρομή.

Όσοι παρέστησαν στην πομπή, στην περιοχή Καζιμίγια της Βαγδάτης όπου βρίσκεται ένα σιιτικό ιερό, φώναζαν “Θάνατος στην Αμερική”, “Θάνατος στο Ισραήλ” και “Εκδίκηση για τον ‘Αμπου Μάχντι αλ Μουχάντις”.

Ο παραιτηθείς πρωθυπουργός του Ιράκ, ‘Αντελ ‘Αμπντελ Μάχντι, παρέστη στις κηδείες, ενώ παρόντες ήταν επίσης ο Χάντι αλ-Άμπερ, επικεφαλής των φιλοϊρανικών κομμάτων στο ιρακινό κοινοβούλιο, καθώς και ο πρώην πρωθυπουργός Νούρι αλ-Μαλίκι και αρκετοί επικεφαλής φιλοϊρανικών σιιτικών οργανώσεων. Μια προγραμματισμένη συνεδρίαση του κοινοβουλίου αναβλήθηκε για αύριο, Κυριακή, ώστε οι βουλευτές να μπορέσουν με τη σειρά τους να παραστούν στις κηδείες των δύο ανδρών.

Ο ισχυρός στρατιωτικός διοικητής του Ιράν, Κασέμ Σουλεϊμανί, θα ταφεί την Τρίτη στη γενέτειρά του, την Κερμάν του κεντρικού Ιράν, μετά το τριήμερο εθνικό πένθος και τις τελετές μνήμης σε όλη τη χώρα, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι Φρουροί της Επανάστασης.

Επικεφαλής της Δύναμης Κουντς, από το όνομα της Ιερουσαλήμ στα περσικά, αρμόδιας για τις επιχειρήσεις των Φρουρών της Επανάστασης στο εξωτερικό — το αμερικανικό περιοδικό New Yorker χαρακτήριζε το 2014 τη Δύναμη Κουντς υβρίδιο της CIA και των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων — ο χαρισματικός υποστράτηγος διέθετε τεράστια επιρροή στο Ιράκ. Θεωρείται πως ήταν ο άνθρωπος-κλειδί στις πολιτικές διεργασίες για τον σχηματισμό της ιρακινής κυβέρνησης από το 2018.

Για τους υποστηρικτές του όσο και για τους εχθρούς του ο Σουλεϊμανί, ο οποίος διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στον αγώνα εναντίον των τζιχαντιστών στο Ιράκ, κράταγε στα χέρια του τα κλειδιά της ιρανικής επιρροής στη Μέση Ανατολή. Ειδικά στο Ιράκ και στη Συρία, δύο χώρες όπου οι ΗΠΑ έχουν εμπλακεί στρατιωτικά.

Συνολικά, η αμερικανική “βολή ακριβείας ενός μη επανδρωμένου αεροπλάνου” που συνέτριψε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή τα δύο αυτοκίνητα, στα οποία επέβαιναν ο Σουλεϊμανί και ο Μουχάντις, προκάλεσε τον θάνατο δέκα ανθρώπων – πέντε Ιρακινών και πέντε Ιρανών.

Τα φέρετρα των πέντε Ιρακινών μεταφέρθηκαν στην Καζιμίγια, καλυμμένα με την σημαία του Ιράκ ξεχωρίζοντας από το μαυροφορεμένο πλήθος που ακολουθούσε. Οι σοροί των πέντε Ιρανών καλύπτονταν από την ιρανική σημαία.

Μετά την πορεία στην Καζιμίγια, τελέστηκαν οι κηδείες στην Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης παρουσία πολλών Ιρακινών αξιωματούχων.

Το φως της δημοσιότητας έχει δει ένα βίντεο το οποίο φέρεται να δείχνει τη στιγμή που ο πύραυλος ανατινάζει το αμάξι του Σουλεϊμάνι στο Ιράν. Πάντως μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια επίσημη επιβεβαίωση πως είναι αυθεντικό τόσο από το Ιράν όσο και από τις ΗΠΑ, όμως αναπαράγεται από τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία σε όλο τον κόσμο.

#BREAKING: This is the moment when first AGM-114 #Hellfire air-to-surface missile launched from a #USAF MQ-9 Reaper drone hit the convoy carrying #IRGC-Quds Force commander, Qasem #Soleimani & #PMU commander, Abu-Mahdi al-Muhandis last night near #Baghdad's International Airport! https://t.co/wIrVSR1NBU pic.twitter.com/N8p2W5mBtS

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 3, 2020