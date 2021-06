Τον Ανρί ντε Τουλούζ Λοτρέκ τον έχουμε ταυτίσει με απεικονίσεις καμπαρέ, χαμαιτυπείων, δρόμων του Παρισιού και αλόγων· και με τις περίφημες αφίσες του. Τώρα, εμφανίστηκε ένας ασυνήθιστος Τουλούζ Λοτρέκ, η απεικόνιση μιας χειρουργικής επέμβασης.

Αυτός λοιπόν ο ασυνήθιστος Τουλούζ Λοτρέκ αναμένεται να δημοπρατηθεί στις 29 Ιουνίου, στο πλαίσιο της δημοπρασίας Ιμπρεσιονιστικών και Μοντέρνων έργων τέχνης στον οίκο Artcurial Auctions. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού του πίνακα τοποθετούν τις σχετικές εκτιμήσεις εντός ψαλίδας 600.000 με 900.000 ευρώ.

Ο πίνακας «Une opération par le Docteur Péan à l’Hôpital International», έργο του 1891, απεικονίζει εγχείρηση σε παρισινό νοσοκομείο. Παρέμεινε στα χέρια της οικογένειας του Frédéric Baumgarten, γιατρού του Λοτρέκ, στον οποίο ο καλλιτέχνης τον δώρισε με το που τον ολοκλήρωσε και ο οποίος απεικονίζεται στον πίνακα.

Μόνον δύο άλλοι πίνακες του Λοτρέκ έχουν ως θέμα τα νοσοκομεία: το πορτρέτο του Docteur Péan σε «Επέμβαση τραχειοτομής», έργο του 1891 που σήμερα αποτελεί μέρος της συλλογής του Clark Art Institute στο Γουίλιαμσον στις ΗΠΑ και το «Εξέταση στην Ιατρική Σχολή του Παρισιού», έργο του 1901 που βρίσκεται στο Musée Toulouse-Lautrec στην Αλμπί της Γαλλίας. Ο πίνακας που δημοπρατείται είναι το μοναδικό έργο που έως σήμερα βρίσκεται σε ιδιωτικά χέρια. Πρόκειται για εξαιρετική μαρτυρία του νοσοκομειακού περιβάλλοντος εκείνης της εποχής, με το οποίο ο καλλιτέχνης – του οποίου η υγεία ταλαιπωρείτο – ήταν εξοικειωμένος· χάρη στον γιατρό του τον Baumgarten και τον Docteur Péan, φημισμένο χειρουργό εκείνης της εποχής τον οποίο γνώριζε, δόθηκε άδεια στον Λοτρέκ να παρακολουθήσει χειρουργική επέμβαση.

«Τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά αυτού του πίνακα, το θέμα του και η ιστορία του τον καθιστούν ένα από τα πιο μοναδικά έργα του Τουλούζ Λοτρέκ. Αναμφισβήτητα, είναι ένα από τα πιο σημαντικά του καλλιτέχνη που εδώ και πολλά χρόνια κάνει εμφάνιση στην αγορά του Παρισιού» υπογράμμισε ο Bruno Jaubert, διευθυντής του τμήματος Ιμπρεσιονιστικών και Μοντέρνων έργων τέχνης στον οίκο.

What would you pay?

Rare Toulouse-Lautrec Hospital Painting to Sell at Paris Auction https://t.co/wpOM3uU4J4 via @artnews